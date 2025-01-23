Безбарʼєрні маршрути зʼявляться у 12 містах України: один з них - від військового госпіталя в Києві

У Києві президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали військовий госпіталь, де ознайомилися з проектом створення безбар’єрних маршрутів “Рух без барʼєрів”.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба, вже цього року проект буде реалізовано у 12 містах України, зокрема в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Житомирі, Вінниці, Полтаві, Тернополі та інших населених пунктах.

Він пояснив, що такі маршрути будуть організовані максимально доступно для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На цих маршрутах адаптують перехрестя, переходи, тротуари, зупинки, громадський транспорт, а також об'єкти, як школи, садочки, кав’ярні та лікарні.

"Громади самостійно обирають і пропонують маршрути, які будуть ставати безбарʼєрними в рамках проекту. Проте важливо, щоб вони включати в себе якомога більше обʼєктів соціального значення, містили і поєднували важливі локації міського середовища”- зазначив Олексій Кулеба.

Як приклад він навів військовий госпіталь у Києві чи лікарню імені Мечникова у Дніпрі, які є ключовими об’єктами для відповідних міст.

У столиці, маршрут передбачає модернізацію Центрального вокзалу та закільцьований шлях до Хрещатика і Головного військового клінічного госпіталю.

Підтримка бізнесу

Олена Зеленська наголосила, що успішна реалізація проекту можлива завдяки співпраці держави, громади та бізнесу. У рамках ініціативи “Бізнес без бар’єрів” торговельні мережі, банки та інші заклади адаптують свої приміщення до потреб маломобільних осіб і стимулюватимуть дрібний бізнес до подібних змін.

“Часто доводиться нагадувати, що безбар’єрність - зовсім не поодинокий пандус-”острівець” серед моря недружнього простору, а весь цей простір. Чи, для початку, зв’язний безперешкодний маршрут між домом, роботою, медициною, навчанням.,” - підкреслила перша леді.

На її думку, держава зараз робить вагомий крок у напрямку створення такої інфраструктури, яка стане реальністю для всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних можливостей.

Міністерство розвитку громад і територій України планує не лише масштабувати успіх пілотних громад, а й вдосконалити будівельні норми, що забезпечать доступність і інклюзивність у всіх населених пунктах.