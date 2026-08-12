Від військових сервісів до ШІ: Мінцифри оновило стратегічні пріоритети

Міністерство цифрової трансформації України визначило нові пріоритети роботи, які охоплюють як військову екосистему, так і цифровізацію державних послуг. Серед запланованих змін - нові сервіси для військовослужбовців, розвиток 5G і Direct to Cell, оновлення системи оповіщення та нові можливості в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DOU .

В інтерв'ю порталу міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук зазначила, що одним із ключових напрямів стане подальший розвиток екосистеми Brave1 та цифровізація шляху людини від військовозобов’язаного до ветерана.

Зокрема, йдеться про систему психологічного тестування та психологічної підтримки військовослужбовців.

Ще один напрям - цифрова система для навчальних центрів. Вона має дозволити інструкторам і викладачам вести навчальні програми, оцінювати результати військовослужбовців, формувати характеристики після завершення навчання та рекомендувати людину на відповідний напрям.

Також міністерство працює над автоматизацією рекрутингу.

"Після червня 2026 року ми побачили, що зацікавленість цивільних вакансіями в армії зростає", - зазначила Ферчук.

Стабільний зв’язок та нові технології

Серед пріоритетів Мінцифри залишається забезпечення стабільної роботи мобільного зв’язку та інтернету.

Відомство також планує резервувати державні сервіси та розвивати нові технології, зокрема 5G і зв’язок за стандартом Direct to Cell.

За словами міністерки, завдання полягає одночасно у збереженні наявної інфраструктури в умовах обмежених ресурсів та будівництві нової.

Що зміниться у цифрових держпослугах

За даними Мінцифри, наразі оцифровано та трансформовано менш ніж половину державних послуг.

До кінця 2026 року міністерство планує запустити "е-Чергу" для водіїв легкових автомобілів та послугу електронного європротоколу.

Водночас у відомстві хочуть змінити сам принцип взаємодії громадян із державою через "Дію".

Замість ситуації, коли людина самостійно шукає потрібну послугу та звертається за нею, держава може почати проактивно пропонувати відповідний сервіс на основі вже наявної інформації.

Наприклад, якщо система знає, що людина навчається або має певний статус, вона зможе запропонувати пов’язану з цим послугу.

Ферчук зазначила, що Мінцифри ще має оцінити, як такий підхід сприйматиме суспільство та наскільки швидко він зможе прижитися.

Систему оповіщення про тривоги хочуть удосконалити

Мінцифри також планує змінити систему оповіщення про повітряні тривоги. Мета - зробити повідомлення більш інформативними та допомогти людям краще розуміти причину оголошення тривоги.

У міністерстві зазначили, що цей напрям з’явився у його роботі відносно нещодавно.

Україна очікує першу тестову національну LLM

Ще одним стратегічним напрямом є розвиток штучного інтелекту.

Ферчук повідомила, що до кінця 2026 року Мінцифри очікує отримати першу тестову модель національної LLM - великої мовної моделі.