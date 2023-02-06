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Від України в Туреччину буде направлено декілька десятків рятівників, - МЗС

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Туреччина, Понеділок 06 лютого 2023 22:12
Від України в Туреччину буде направлено декілька десятків рятівників, - МЗС Фото: від України в Туреччину буде направлено декілька десятків рятівників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські рятівники направляться до Туреччини допомагати у ліквідації наслідків руйнівних землетрусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

За його словами, було проведено консультацію з Міністерством внутрішніх справ України. В ході розмови було визначено, що на допомогу Туреччині буде направлено декілька десятків українських рятівників.

"Ми ніколи нічого не робимо такого, щоб шкодило інтересам України. Тому така кількість, декілька десятків, українських рятувальників зможе допомогти Туреччині нашому сусіду, нашому другу, не нашкодивши можливості рятувальних служб в Україні", - сказав міністр.

Кулеба також розповів, що наразі МЗС отримало понад 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на звʼязок зі своїми родичами у Туреччині.

"Станом на зараз у нас не має інформації щодо постраждалих, але поки розбираються завали, інформація буде оновлюватися", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.

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