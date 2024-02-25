UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від цього року буде залежати формат закінчення війни, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Третій рік повномасштабної війни в Україні - переломний. Саме від нього буде залежати формат закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Перший рік - це просто виживання, було виживання. Ви знаєте, є речі, про які ніколи не згадується, але я вам скажу: ізольовані міста України з сотнями тисяч населення без їжі та води, це був жах. Це був страшний рік виживання. Вижили", - сказав президент.

Другий рік, за словами Зеленського, це рік стійкості.

"Після першого року та зими. Напевно, стійкість. У всіх напрямках проявили. Захід об'єднався, збільшили виробництво техніки, і зростання ВВП", - пояснив глава держави.

Щодо третього року повномасштабної війни, то тут президент зауважив, що він стане переломним.

"Третій рік - він переломний. Як я і сказав, рік виборів, розфокусування, викликів ззовні та зсередини. Це такий переломний рік. Тому в переломний рік нам потрібна і мужність і стійкість, щоб вижити", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що від цього року буде залежати формат закінчення війни.

"Я так вважаю, може помиляюсь", - підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського.

Минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.

РБК-Україна у своєму матеріалі наводило ключові заяви президента України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України