От этого года будет зависеть формат окончания войны, - Зеленский

"Первый год - это просто выживание, было выживание. Вы знаете, есть вещи, о которых никогда не упоминается, но я вам скажу: изолированные города Украины с сотнями тысяч населения без еды и воды, это был ужас. Это был страшный год выживания. Выжили", - сказал президент.

Второй год, по словам Зеленского, это год устойчивости.

"После первого года и зимы. Наверное, устойчивость. Во всех направлениях проявили. Запад объединился, увеличили производство техники, и рост ВВП", - пояснил глава государства.

Относительно третьего года полномасштабной войны, то президент отметил, что он станет переломным.

"Третий год - он переломный. Как я и сказал, год выборов, расфокусировки, вызовов извне и изнутри. Это такой переломный год. Поэтому в переломный год нам нужно и мужество и стойкость, чтобы выжить", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны.

"Я так считаю, может ошибаюсь", - подытожил президент.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Прошедшая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.

РБК-Украина в своем материале приводила ключевые заявления президента Украины.

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