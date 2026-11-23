Як отримати свідоцтво повторно

Якщо ви втратили або пошкодили свідоцтво про народження, шлюб чи смерть, можна отримати його повторно.

В Україні для цього потрібно звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Якщо ви перебуваєте за кордоном - до посольства або консульства України.

Для отримання документа знадобиться паспорт або інший паспортний документ.

Хто може звернутися

Право отримати свідоцтво повторно залежить від виду документа. Звернутися можуть:

людина, щодо якої склали актовий запис;

батьки, усиновлювачі, опікуни або піклувальники;

представники медичних, навчальних та інших закладів, де постійно перебуває дитина, а також органів опіки та піклування;

другий із подружжя, діти, близькі родичі померлої людини та спадкоємці - щодо свідоцтва про смерть.

Як відновити документи на житло

Якщо ви втратили документи на квартиру чи будинок, спочатку варто перевірити, чи зареєстроване право власності на нерухомість у Державному реєстрі речових прав.

Якщо відомості є в реєстрі, можна отримати інформаційну довідку (витяг). Вона підтверджує наявність у реєстрі інформації про право власності на майно. Зокрема, такий документ можна використати для подання заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене житло.

Де отримати витяг

Документ можна отримати в паперовій або електронній формі.

Для паперового витягу потрібно звернутися до помічника нотаріуса, адміністратора ЦНАПу або державного реєстратора прав на нерухоме майно. Із собою необхідно мати паспорт і документ про сплату адміністративного збору.

За наявності технічної можливості витяг можна отримати онлайн через портал "Дія" або офіційний сайт Міністерства юстиції України.

Якщо права власності немає в реєстрі

Якщо інформації про нерухомість у Державному реєстрі речових прав немає, потрібно з'ясувати, чи можна отримати дублікат втраченого документа.

Для цього слід звернутися до органу або установи, які його видали. Залежно від ситуації це може бути нотаріус, орган місцевого самоврядування або ЦНАП - зокрема, якщо йдеться про свідоцтво про приватизацію.

Якщо документ про право власності оформили до 1 січня 2013 року, а відомості про нього не внесли до Державного реєстру речових прав, право власності можна зареєструвати на підставі інформації з інших реєстрів або архівів бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Якщо відновити документ або зареєструвати право власності в такий спосіб не вдалося, потрібно звертатися до суду.

Де отримати правничу допомогу

У підготовці документів для звернення до суду можуть допомогти юристи системи безоплатної правничої допомоги. Така послуга доступна визначеним законом категоріям громадян, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

Отримати консультацію можна в приватних повідомленнях на сторінці "Безоплатна правнича допомога" у Facebook або за телефоном 0 800 213 103. Дзвінки в межах України безкоштовні.