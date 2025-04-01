Від штрафу до в’язниці: за що можуть покарати власників собак в Україні

В Україні законодавство регламентує правила догляду, вигулу та поводження із собаками. Недотримання цих норм може спричинити адміністративну, цивільну або навіть кримінальну відповідальність.
Як на законодавчому рівні в Україні регулююється утримання собак, РБК-Україна дізналося у юристки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Каріни Гринчик.
Юристка зазначає, що закони, які регулюють утримання тварин, спрямовані на забезпечення безпеки людей, захист самих тварин від жорстокого поводження, а також на підтримання чистоти в населених пунктах.
Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), власники собак можуть бути оштрафовані за такі дії:
За перше порушення розмір штрафу становитиме від 170 до 340 гривень (можливе винесення попередження). За повторне або у разі, якщо собака завдала шкоди здоров’ю чи майну - штраф від 340 до 510 гривень, а також можливе вилучення тварини.
Якщо собака спричинила тілесні ушкодження людині розмір штрафу становитиме від 1700 до 3400 гривень, а також можлива конфіскація тварини.
Якщо собака спричинила шкоду здоров’ю людини або її майну, власник несе цивільну відповідальність. На підставі ст. 12 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", підлягає компенсації в повному обсязі власником собаки матеріальна шкода:
У разі, якщо собака завдала потерпілому тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ступінь тілесних ушкоджень визначає судово-медична експертиза), власник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтями 128 та 119 Кримінального кодексу України.
Можливі покарання:
Згідно закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняється утримувати тварин особам, які:
У відношенні тварин заборонено:
Гринчик зазначає, що стаття 89 КУпАП передбачає штраф за знущання над тваринами:
Кримінальна відповідальність (стаття 299 КК України):
Власник собаки несе відповідальність не лише за догляд і турботу про улюбленця, а й за його безпеку та безпеку оточуючих. Юристка наголошує, що незнання законів не звільняє від відповідальності, тому важливо дотримуватися встановлених правил утримання, вигулу та поводження з тваринами.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні власників собак і котів можуть оштрафувати не лише за жорстоке поводження, а й за порушення правил утримання та вигулу. Зокрема, штрафи передбачені за вигул без повідка і намордника, неприбирання екскрементів, утримання в заборонених місцях.
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