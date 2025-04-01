От штрафа до тюрьмы: за что могут наказать владельцев собак в Украине

В Украине законодательство регламентирует правила ухода, выгула и обращения с собаками. Несоблюдение этих норм может повлечь административную, гражданскую или даже уголовную ответственность.
Как на законодательном уровне в Украине регулируется содержание собак, РБК-Украина узнало у юриста Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карины Гринчик.
Юрист отмечает, что законы, которые регулируют содержание животных, направлены на обеспечение безопасности людей, защиту самих животных от жестокого обращения, а также на поддержание чистоты в населенных пунктах.
Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), владельцы собак могут быть оштрафованы за следующие действия:
За первое нарушение размер штрафа составит от 170 до 340 гривен (возможно вынесение предупреждения). За повторное или в случае, если собака нанесла вред здоровью или имуществу - штраф от 340 до 510 гривен, а также возможно изъятие животного.
Если собака причинила телесные повреждения человеку размер штрафа составит от 1700 до 3400 гривен, а также возможна конфискация животного.
Если собака причинила вред здоровью человека или его имуществу, владелец несет гражданскую ответственность. На основании ст. 12 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", подлежит компенсации в полном объеме владельцем собаки материальный ущерб:
В случае, если собака нанесла потерпевшему тяжкие или средней тяжести телесные повреждения (степень телесных повреждений определяет судебно-медицинская экспертиза), владелец может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям 128 и 119 Уголовного кодекса Украины.
Возможные наказания:
Согласно закону Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещается содержать животных лицам, которые:
В отношении животных запрещено:
Гринчик отмечает, что статья 89 КУоАП предусматривает штраф за издевательство над животными:
Уголовная ответственность (статья 299 УК Украины):
Владелец собаки несет ответственность не только за уход и заботу о любимце, но и за его безопасность и безопасность окружающих. Юрист отмечает, что незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому важно соблюдать установленные правила содержания, выгула и обращения с животными.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине владельцев собак и кошек могут оштрафовать не только за жестокое обращение, но и за нарушение правил содержания и выгула. В частности, штрафы предусмотрены за выгул без поводка и намордника, неуборку экскрементов, содержание в запрещенных местах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.