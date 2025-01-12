Від штрафу до 8 років ув’язнення: поліція нагадала, яке покарання може бути за хибний виклик

Хибний виклик екстрених служб - це серйозне порушення закону, яке може мати тяжкі наслідки для суспільства.

Завідомо неправдивий виклик поліції, рятувальників чи медичної допомоги призводить до відволікання служб від реальних ситуацій, де кожна секунда може врятувати життя.

Мотиви такого діяння можуть бути різними, але наслідки для суспільства та особистої відповідальності винних осіб вельми серйозні. Тож нагадуємо:

згідно зі ст. 183 КУпАП, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень;

згідно зі ст. 259 ККУ, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до восьми років.

Громадян закликали усвідомлювати серйозність таких дій і не використовувати служби екстреної допомоги для жартів чи безпідставних викликів. Це дозволить зберегти ресурси служб для тих, хто дійсно потребує допомоги.

"Пам’ятайте, що тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити безпеку і спокій у нашому суспільстві", - наголосили правоохоронці.