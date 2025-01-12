Від штрафу до 8 років ув’язнення: поліція нагадала, яке покарання може бути за хибний виклик

Хибні виклики екстрених служб відволікають ресурси від реальних надзвичайних ситуацій. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.
Хибний виклик екстрених служб - це серйозне порушення закону, яке може мати тяжкі наслідки для суспільства.
Завідомо неправдивий виклик поліції, рятувальників чи медичної допомоги призводить до відволікання служб від реальних ситуацій, де кожна секунда може врятувати життя.
Мотиви такого діяння можуть бути різними, але наслідки для суспільства та особистої відповідальності винних осіб вельми серйозні. Тож нагадуємо:
Громадян закликали усвідомлювати серйозність таких дій і не використовувати служби екстреної допомоги для жартів чи безпідставних викликів. Це дозволить зберегти ресурси служб для тих, хто дійсно потребує допомоги.
"Пам’ятайте, що тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити безпеку і спокій у нашому суспільстві", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, що в Україні створили застосунок із таємною кнопкою, який викликає поліцію й рятує від домашнього насильства. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.