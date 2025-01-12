От штрафа до 8 лет заключения: полиция напомнила, какое наказание может быть за ложный вызов

Ложные вызовы экстренных служб отвлекают ресурсы от реальных чрезвычайных ситуаций. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
Ложный вызов экстренных служб - это серьезное нарушение закона, которое может иметь тяжелые последствия для общества.
Заведомо ложный вызов полиции, спасателей или медицинской помощи приводит к отвлечению служб от реальных ситуаций, где каждая секунда может спасти жизнь.
Мотивы такого деяния могут быть разными, но последствия для общества и личной ответственности виновных лиц весьма серьезные. Поэтому напоминаем:
Граждан призвали осознавать серьезность таких действий и не использовать службы экстренной помощи для шуток или безосновательных вызовов. Это позволит сохранить ресурсы служб для тех, кто действительно нуждается в помощи.
"Помните, что только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность и спокойствие в нашем обществе", - отметили правоохранители.
Напомним, что в Украине создали приложение с тайной кнопкой, которое вызывает полицию и спасает от домашнего насилия. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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