Від шлюбу онлайн до бронювання: у "Дії" готують п’ять нових сервісів

Шлюб онлайн

Як повідомив міністр, тестується перший у світі сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку Дія в кілька кліків. Бета-тестувальники послуги реєструють офіційний шлюб на відстані та оцінюють інновацію. П'ять уже одружилося. Скоро сервіс буде доступний для всіх українців.

Електронне бронювання

Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони працюють над послугою. Цифровізація бронювання повинна усунути людський фактор і пришвидшити процес від кількох тижнів до години. Скоро послуга буде доступна на порталі Дія для першої категорії підприємств - критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Скоро в Дії будуть автоматично підтягуватися свідоцтва про народження дітей. А згодом і ваші свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Вони знадобляться при прийнятті на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг, повідомив Федоров.

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку Дія відображалась інформація, дозвіл на зброю та була можливість у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї, пояснив міністр.

"Дія.Підпис" для юридичних осіб

"Дія.Підпис" для фізичних осіб - інструмент, який повинен спростити взаємодію з чиновниками. Скоро він з’явиться і для юридичних осіб. Це може значно прискорити роботу бізнесу, спростити процеси та зробити дії підприємців більш прозорими. Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда Мінцифри працює над розробкою функціоналу.

Що таке "Дія"

Дія (скорочення від "Держава і я") - це мобільний застосунок, вебпортал та бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

За допомогою Дії зараз можна зберігати електронні копії документів:

Паспорт громадянина України.

ID-картка.

Закордонний паспорт.

Водійське посвідчення.

Студентський квиток.

Техпаспорт.

Також можна отримати державні послуги онлайн