Від погроз до "хитрого трюку". Хто і як домагається продовження транзиту газу через Україну

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Коли закінчується контракт на транзит російського газу

Чинний транзитний контракт спливає менш, ніж за 10 днів. Україна виключає можливість подальшого транспортування саме російського газу. Зусилля з пошуку обхідного шляху очолила Словаччина, яка заробляє близько 500 млн євро на рік на перепродажу газу далі в Європу.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо анонсував інтенсивні переговори за участю України, Європейської комісії та європейських країн. І минулого тижня "транзитна тема" була однією з найбільш обговорюваних на тлі саміту Ради ЄС.

Головна вимога України - газ, який поставлятиметься по українській ГТС, не має бути російським. І поки домовитися не вдалося. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, позиція залишається чіткою: послідовне санкціонування як російських активів, так і нафти, і газу. І, звісно, Україна проти будь-якої підтримки країни-агресора.

"На сьогоднішній день ми розуміємо, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. О 07:00 ранку фізично транзит буде перекрито у зв'язку із завершенням цієї угоди", - заявив він у п'ятницю на годині запитань до уряду.

Фото: Україна перекриє транзит російського газу вранці 1 січня 2025 року (Getty Images)

За його словами, відновлення транзиту можливе за запитом Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Що стосується транзиту російської нафти, то Україна змушена продовжувати його відповідно до європейської енергетичної хартії.

"Поки що ми не можемо порушити угоду про асоціацію... Але ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули", - додав прем'єр.

Однак ані Словаччина, ані Угорщина не втрачають надії на український маршрут. І не виключають, що якщо не встигнуть домовитися до дедлайну, то продовжать шукати можливості вже у 2025-му.

Хто і чому зацікавлений у транзиті газу з РФ

У чинному контракті прописано постачання 40 млрд кубометрів газу на рік, проте останніми роками набагато менше - у 2023 році транзит становив приблизно 15 млрд. Трубопровід через Україну - один із двох працюючих маршрутів із Росії до Європи (другий - "Турецький потік"). На нього припадає лише 5% від загального газового імпорту в ЄС, але деякі країни сильно залежать від цих поставок.

Зокрема, частка РФ у газовому імпорті Угорщини - 47%, Словаччини - майже 90%. Австрія повністю відмовилася від російського газу, але ще в січні 2024 року отримувала 97% саме від "Газпрому". Причому разом зі Словаччиною - за маршрутом через Україну.

Настільки висока залежність пояснюється інфраструктурною зав'язкою на Росію і довгостроковими контрактами. Крім того, покладатися на українську трубу змушує географія. Угорщина, Австрія і Словаччина не мають виходу до моря, через що ускладнено доступ до скрапленого природного газу (СПГ, доставляється в морські термінали). Самі по собі поставки СПГ дорожчі, і будь-які альтернативні маршрути спричинять зростання тарифів.

Фото: Роберт Фіцо погрожує Україні "конфліктом", якщо не буде продовжено транзит газу (Getty Images)

Провідні газові компанії Центральної Європи підписали декларацію із закликом до продовження транзиту. Це словацькі SPP і Eustream AS, угорські MOL і MVM, а також великі промислові клієнти з Угорщини, Австрії, Італії та Словаччини.

Словаччина оцінює збитки від перекриття газової труби в 220 млн євро. "Якщо (президент України, - ред.) Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт", - написав словацький прем'єр Роберт Фіцо у Facebook.

Як пише Reuters із посиланням на представника Європейської комісії, регулятор зайняв однозначну позицію. Брюссель готовий до припинення газового транзиту через Україну і не підтримує будь-які дискусії з цього питання.

Відмова України, погрози Словаччини та "скандал із підкупом"

На цьому тлі розбіжності між Україною і Словаччиною лише загострилися. Після зустрічі з лідерами ЄС президент Володимир Зеленський заявив, що під забороною буде будь-який потік газу з Росії, щоб уникнути ризику продажу російського газу в Європу під виглядом азербайджанського.

"Ми не дозволимо їм заробляти додаткові мільярди на нашій крові. А будь-яка країна у світі, яка може отримувати щось дешеве з Росії, врешті-решт стане залежною від Росії - неважливо, станеться це за місяць чи за рік. Така їхня політика", - наголосив він.

Ця заява не сподобалася Фіцо. Його країна щорічно імпортує 3 млрд кубометрів газу, що покриває більшу частину її потреб. Передбачалося, що в якості альтернативи Словаччина може звернутися до Азербайджану, який позиціонує себе як доступне джерело.

Згідно зі схемою, Росія постачала б маркований як "азербайджанський газ" в Україну, а Баку викуповував би російський газ за тією ж інфраструктурою. Однак Зеленський дав зрозуміти, що це не спрацює, оскільки Москва все одно зароблятиме гроші на війну.

Він також запропонував виняток: Україна дозволить транзит, якщо європейський покупець не оплачуватиме поставки до закінчення війни. Однак на це навряд чи піде сама Росія. "Ми подумаємо над цим. Але ми не дамо Росії можливості заробити додаткові мільярди, які будуть вкладені у війну", - сказав президент.

Фото: Володимир Зеленський відмовився від схеми з "азербайджанським газом" (Getty Images)

Словацька SPP попередила, що втрата поставок коштуватиме додаткові 150 млн євро у вигляді більш високих зборів. За словами Зеленського, Україна теж втратить гроші від припинення транзиту (за оцінками європейської дослідницької організації Bruegel, близько 0,5% ВВП). "Якщо чесно, під час війни говорити про гроші трохи соромно, тому що ми втрачаємо людей", - додав Зеленський.

Фіцо заявив, що приголомшений відмовою президента України після розмови в Брюсселі. А також засумнівався в тому, що Київ "має право завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремого члена ЄС" за таких обставин. І якщо не буде дозволу на транзит, то він розгляне, чи варто вживати заходів у відповідь проти України, сказав він. Зазначимо, наразі зі Словаччини йдуть електроенергія, гуманітарна допомога та приватні поставки зброї.

Проблему описав анонімний український чиновник у коментарі Politico. За його словами, Київ постійно вимагає санкцій проти російської атомної галузі, але Фіцо та угорський прем'єр Віктор Орбан входять до числа тих, хто блокує санкції і запрошення України в НАТО.

Днями Фіцо також заявив, що Зеленський нібито намагався його підкупити. Після того, як він сказав, що Словаччина втратить 500 млн євро на рік, Зеленський нібито запитав, чи підтримає Фіцо вступ України до НАТО, якщо Братислава отримає ці гроші з російських активів. "Звичайно, я сказав "ніколи", - зазначив прем'єр.

Відповідаючи на ці претензії, український чиновник заявив, що слова Зеленського були вирвані з контексту. "Зеленський запропонував йому домовитися з нашими партнерами і сказав, що ми компенсуємо Фіцо його втрати, а він натомість допоможе нам із нашою національною безпекою і підтримає нас в НАТО. Він сказав "ні", - цитує його Politico.

За його словами, словацький прем'єр також відкинув пропозиції від транзиту будь-якого газу, крім російського, прикриваючись тезою, що доходи від перепродажу є пріоритетом національної безпеки. "Але для Фіцо взагалі не йдеться про безпеку", - додав співрозмовник.

Він також закликав Словаччину наслідувати приклад інших європейських країн і знайти інші джерела поставок. Однак, схоже, пошук альтернативи все ще не входить до її пріоритетів. Напередодні Фіцо прибув до Москви домовлятися з Володимиром Путіним. За підсумками зустрічі словацький прем'єр на сторінці у Facebook повідомив, що Путін готовий постачати газ, але все впирається в позицію України.

Що буде далі і яку схему пропонує Угорщина

У перспективі країни Східної Європи можуть отримувати російський СПГ, але додаткові потужності введуть не раніше другої половини 2025-го, тож поки трубопровідний газ - єдиний варіант. Залишається "Балканський потік" - відгалуження від "Турецького потоку", не виключено, що Угорщина і Словаччина переорієнтуються на нього.

Фото: Віктор Орбан заявив, що спробує "провернути трюк" і все-таки домогтися поставок газу українською трубою (Getty Images)

Водночас розраховувати їм особливо немає на що. Інші традиційні джерела газу для Європи - Норвегія, Алжир і Азербайджан - не в змозі покрити обсяг імпорту, який випадає після 1 січня. Добрати дефіцит на 15 млрд кубів на рік з "Балканського потоку" неможливо, оскільки потужності вже повністю заброньовано, а розширення "Турецького потоку" поки не передбачається.

Тим часом днями Віктор Орбан повторив, що не хоче відмовлятися від українського маршруту. Він також зазначив, що переговори про збереження поставок ведуться і з Росією, і з Україною. І дав зрозуміти, що розраховує на нову схему.

"Ми спробуємо трюк. А що, якщо газ до моменту надходження на територію України вже буде у власності покупців? Таким чином, він більше буде не російським, а угорським газом", - сказав він, імовірно маючи на увазі варіант із перенесенням точки входу на російсько-український кордон.

Поки ж усе виглядає так, що транзит зупиниться 1 січня. Минулого тижня Володимир Путін заявив, що очікує припинення дії контракту. Згідно з оцінками аналітиків, це стане болючим ударом для економіки воюючої країни, оскільки Росія втратить до 6,5 млрд доларів газових доходів.

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, угорського прем'єра Віктора Орбана, публікації Politico, Bloomberg і Reuters.