От угроз до "хитрого трюка". Кто и как добивается продления транзита газа через Украину

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Когда истекает контракт на транзит российского газа

Действующий транзитный контракт истекает менее, чем через 10 дней. Украина исключает возможность дальнейшей транспортировки именно российского газа. Усилия по поиску обходного пути возглавила Словакия, которая зарабатывает около 500 млн евро в год на перепродаже газа дальше в Европу.

Словацкий премьер Роберт Фицо анонсировал интенсивные переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и европейских стран. И на прошлой неделе "транзитная тема" была одной из самых обсуждаемых на фоне саммита Совета ЕС.

Главное требование Украины - газ, который будет поступать по украинской ГТС, не должен быть российским. И пока договориться не удалось. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, позиция остается четкой: последовательное санкционирование как российских активов, так и нефти, и газа. И, конечно, Украина против любой поддержки страны-агрессора.

"На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 07:00 утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - заявил он в пятницу на часе вопросов к правительству.

Фото: Украина перекроет транзит российского газа утром 1 января 2025 года (Getty Images)

По его словам, возобновление транзита возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. Что касается транзита российской нефти, то Украина вынуждена продолжать его в соответствии с европейской энергетической хартией.

"Пока мы не можем нарушить соглашение об ассоциации... Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - добавил премьер.

Однако ни Словакия, ни Венгрия не теряют надежды на украинский маршрут. И не исключают, что если не успеют договориться до дедлайна, то продолжат искать возможности уже в 2025-м.

Кто и почему заинтересован в транзите газа из РФ

В действующем контракте прописаны поставки 40 млрд кубометров газа в год, однако в последние годы гораздо меньше - в 2023 году транзит составил около 15 млрд. Трубопровод через Украину - один из двух работающих маршрутов из России в Европу (второй - "Турецкий поток"). На него приходится всего 5% из общего газового импорта в ЕС, но некоторые страны сильно зависят от этих поставок.

В частности, доля РФ в газовом импорте Венгрии - 47%, Словакии - почти 90%. Австрия полностью отказалась от российского газа, но еще в январе 2024 года получала 97% именно от "Газпрома". Причем вместе со Словакией - по маршруту через Украину.

Настолько высокая зависимость объясняется инфраструктурной завязкой на Россию и долгосрочными контрактами. Кроме того, полагаться на украинскую трубу вынуждает география. Венгрия, Австрия и Словакия не имеют выхода к морю, из-за чего затруднен доступ к сжиженному природному газу (СПГ, доставляется в морские терминалы). Сами по себе поставки СПГ дороже, и любые альтернативные маршруты вызовут рост тарифов.

Фото: Роберт Фицо угрожает Украине "конфликтом", если не будет продлен транзит газа (Getty Images)

Ведущие газовые компании Центральной Европы подписали декларацию с призывом к продлению транзита. Это словацкие SPP и Eustream AS, венгерские MOL и MVM, а также крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

Словакия оценивает ущерб от перекрытия газовой трубы в 220 млн евро. "Если (президент Украины, - ред.) Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", - написал словацкий премьер Роберт Фицо в Facebook.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии, регулятор занял однозначную позицию. Брюссель готов к прекращению газового транзита через Украину и не поддерживает какие-либо дискуссии по этому вопросу.

Отказ Украины, угрозы Словакии и "скандал с подкупом"

На этом фоне разногласия между Украиной и Словакией только обострились. После встречи с лидерами ЕС президент Владимир Зеленский заявил, что под запретом будет любой поток газа из России, чтобы избежать риска продажи российского газа в Европу под видом азербайджанского.

"Мы не позволим им зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. А любая страна в мире, которая может получать что-то дешевое из России, в конце концов станет зависимой от России - неважно, произойдет это через месяц или через год. Такова их политика", - подчеркнул он.

Это заявление не понравилось Фицо. Его страна ежегодно импортирует 3 млрд кубометров газа, что покрывает большую часть ее потребностей. Предполагалось, что в качестве альтернативы Словакия может обратиться к Азербайджану, который позиционирует себя как доступный источник.

Согласно схеме, Россия поставляла бы маркированный как "азербайджанский газ" в Украину, а Баку выкупал бы российский газ по той же инфраструктуре. Однако Зеленский дал понять, что это не сработает, поскольку Москва все равно будет зарабатывать деньги на войну.

Он также предложил исключение: Украина разрешит транзит, если европейский покупатель не будет оплачивать поставки до окончания войны. Однако на это вряд ли пойдет сама Россия. "Мы подумаем над этим. Но мы не дадим России возможности заработать дополнительные миллиарды, которые будут вложены в войну", - сказал президент.

Фото: Владимир Зеленский отказался от схемы с "азербайджанским газом" (Getty Images)

Словацкая SPP предупредила, что потеря поставок обойдется в дополнительные 150 млн евро в виде более высоких сборов. По словам Зеленского, Украина тоже потеряет деньги от прекращения транзита (по оценкам европейской исследовательской организации Bruegel, около 0,5% ВВП). "Если честно, во время войны говорить о деньгах немного стыдно, потому что мы теряем людей", - добавил Зеленский.

Фицо заявил, что ошеломлен отказом президента Украины после разговора в Брюсселе. А также усомнился в том, что Киев "имеет право наносить ущерб экономическим и национальным интересам отдельного члена ЕС" при таких обстоятельствах. И если не будет разрешения на транзит, то он рассмотрит, стоит ли принимать ответные меры против Украины, сказал он. Отметим, в настоящее время из Словакии идут электроэнергия, гуманитарная помощь и частные поставки оружия.

Проблему описал анонимный украинский чиновник в комментарии Politico. По его словам, Киев постоянно требует санкций против российской атомной отрасли, но Фицо и венгерский премьер Виктор Орбан входят в число тех, кто блокирует санкции и приглашение Украины в НАТО.

На днях Фицо также заявил, что Зеленский якобы пытался его подкупить. После того, как он сказал, что Словакия потеряет 500 млн евро в год, Зеленский якобы спросил, поддержит ли Фицо вступление Украины в НАТО, если Братислава получит эти деньги из российских активов. "Конечно, я сказал "никогда", - отметил премьер.

Отвечая на эти претензии, украинский чиновник заявил, что слова Зеленского были вырваны из контекста. "Зеленский предложил ему договориться с нашими партнерами и сказал, что мы компенсируем Фицо его потери, а он взамен поможет нам с нашей национальной безопасностью и поддержит нас в НАТО. Он сказал "нет", - цитирует его Politico.

По его словам, словацкий премьер также отверг предложения от транзита любого газа, кроме российского, прикрываясь тезисом, что доходы от перепродажи являются приоритетом национальной безопасности. "Но для Фицо речь вообще не идет о безопасности", - добавил собеседник.

Он также призвал Словакию последовать примеру других европейских стран и найти другие источники поставок. Однако, похоже, поиск альтернативы все еще не входит в ее приоритеты. Накануне Фицо прибыл в Москву договариваться с Владимиром Путиным. По итогам встречи словацкий премьер на странице в Facebook сообщил, что Путин готов поставлять газ, но все упирается в позицию Украины.

Что будет дальше и какую схему предлагает Венгрия

В перспективе страны Восточной Европы могут получать российский СПГ, но дополнительные мощности введут не ранее второй половины 2025-го, поэтому пока трубопроводный газ - единственный вариант. Остается "Балканский поток" - ответвление от "Турецкого потока", не исключено, что Венгрия и Словакия переориентируются на него.

Фото: Виктор Орбан заявил, что попробует "провернуть трюк" и все-таки добиться поставок газа по украинской трубе (Getty Images)

В то же время рассчитывать им особо не на что. Другие традиционные источники газа для Европы - Норвегия, Алжир и Азербайджан - не в состоянии покрыть объем импорта, который выпадает после 1 января. Добрать дефицит на 15 млрд кубов в год из "Балканского потока" невозможно, так как мощности уже полностью забронированы, а расширение "Турецкого потока" пока не предвидится.

Тем временем на днях Виктор Орбан повторил, что не хочет отказываться от украинского маршрута. Он также отметил, что переговоры о сохранении поставок ведутся и с Россией, и с Украиной. И дал понять, что рассчитывает на новую схему.

"Мы попробуем трюк. А что, если газ к моменту поступления на территорию Украины уже будет в собственности покупателей? Таким образом, он больше будет не российским, а венгерским газом", - сказал он, вероятно имея ввиду вариант с переносом точки входа на российско-украинскую границу.

Пока же все выглядит так, что транзит остановится 1 января. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что ожидает прекращения действия контракта. Согласно оценкам аналитиков, это станет болезненным ударом для экономики воюющей страны, поскольку Россия потеряет до 6,5 млрд долларов газовых доходов.

При подготовке текста использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, премьера Словакии Роберта Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана, публикации Politico, Bloomberg и Reuters.