Від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії, - ЗМІ

Асоціація "Меморіал - Міжнародні волонтери в Україні" заявила про загибель двох громадян Італії, які добровольцями захищали Україну під час російського повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Torino Cronaca.
35-річний доброволець, родом з Палермо, був оголошений загиблим після того, як в березні вважався зниклим безвісти.
Боєць жив у Німеччині та Австрії до того, як приєднався до Міжнародного легіону. Наразі точні обставини його смерті невідомі.
25-річний боєць з Селарджіуса був оголошений загиблим його товаришами по службі. Тіло добровольця наразі не було знайдено.
Мамелі також був членом Міжнародного легіону, й, як пише Torino Cronaca, загинув внаслідок атаки російського безпілотника в районі Покровська.
Видання додає, що від початку повномасштабної війни, в Україні загинули сім громадян Італії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів.
Того ж місяця стало відомо й про загибель 30-річного добровольця з Австрії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.