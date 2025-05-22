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Від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії, - ЗМІ

Ілюстративне фото: від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Асоціація "Меморіал - Міжнародні волонтери в Україні" заявила про загибель двох громадян Італії, які добровольцями захищали Україну під час російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Torino Cronaca.

Антоніо Омар Дріді 

35-річний доброволець, родом з Палермо, був оголошений загиблим після того, як в березні вважався зниклим безвісти. 

Боєць жив у Німеччині та Австрії до того, як приєднався до Міжнародного легіону. Наразі точні обставини його смерті невідомі. 

Мануель Мамелі

25-річний боєць з Селарджіуса був оголошений загиблим його товаришами по службі. Тіло добровольця наразі не було знайдено. 

Мамелі також був членом Міжнародного легіону, й, як пише Torino Cronaca, загинув внаслідок атаки російського безпілотника в районі Покровська. 

Видання додає, що від початку повномасштабної війни, в Україні загинули сім громадян Італії. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів.

Того ж місяця стало відомо й про загибель 30-річного добровольця з Австрії.

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