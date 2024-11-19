ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 8 млрд гривень

Вівторок 19 листопада 2024 15:22
UA EN RU
Від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 8 млрд гривень Фото: "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 8 млрд гривень
Автор: Олександр Мороз

Від початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" Ріната Ахметова спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Близько 9 000 співробітників "Метінвесту" мобілізовано – це один із найбільших показників серед українських компаній. Частина ветеранів уже повернулася з фронту та стала до роботи в компанії. Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, "Метінвест" впроваджує комплексну екосистему реінтеграції ветеранів: їм пропонують фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами.

Ще одним пріоритетом "Метінвесту" в умовах війни є добробут співробітників, членів їхніх родин і мешканців міст присутності. У межах гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя", заснованої на початку повномасштабного вторгнення, допомогу отримали 516 тисяч мирних громадян. Завдяки донорам і партнерам, в Україну доставлено орієнтовано 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни та речей першої потреби, а лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн.

Першочерговим же пріоритетом "Метінвесту" є допомога Силам оборони України: на це спрямовано понад 4,4 млрд грн. Уся підтримка надається в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Продукцію постачають військовим безплатно, як внесок у захист українських міст.

"Метінвест" є одним із найбільших донорів армії серед приватних компаній: він налагодив системне постачання на фронт техніки та обладнання. Українські воїни вже отримали 5 553 розвідувальні дрони, 2 003 тепловізори, 551 авто, зокрема й «швидкі», а для їхнього заправлення – 1,5 млн літрів пального. Компанія передала армії 31 500 аптечок і турнікетів, а також підтримує розвиток тактичної медицини в Україні у співпраці з благодійним фондом PULSE.

Однією з найважливіших розробок компанії є спеціальні мобільні укриття – сталеві "криївки", що встановлюються під землею: на передову направили вже 651 укриття. Окрім того, на базі "криївок" "Метінвест" створює командні пункти, а восени цього року - збудував перший в Україні підземний шпиталь. Він укомплектований сучасним медичним обладнанням і може приймати понад 100 пацієнтів щодоби. Вартість проєкту – понад 20 млн грн.

Також компанія виготовила й передала Силам оборони 246 екранів для захисту бронетехніки від FPV-дронів, 61 "ловець ланцетів", 63 щити для фронтового транспорту, 23 протимінні трали. Сталь "Метінвесту" також використовується для виготовлення пластин для бронежилетів, протитанкових їжаків, мінібастіонів та мобільних автомобілів-багі, що слугують армії.

"Від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" мобілізував усі ресурси, щоб підтримати армію, мирних громадян, своїх співробітників і забезпечити сталість економіки. Ці 1 000 днів війни ми пережили завдяки відданій роботі кожного нашого працівника. Нам вдалося не лише зберегти компанію, а й стати надійним тилом для країни. І сьогодні наші прагнення та дії залишаються незмінними – робити все від нас залежне для перемоги України та її повоєнного відновлення", - каже генеральный директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією