С начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине уже 8 млрд гривен

С начала полномасштабного вторжения группа "Метинвест" Рината Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Около 9 000 сотрудников "Метинвеста" мобилизовано – это один из самых больших показателей среди украинских компаний. Часть ветеранов уже вернулась с фронта и приступила к работе в компании. Чтобы поддержать защитников на пути адаптации к гражданской жизни, "Метинвест" внедряет комплексную экосистему реинтеграции ветеранов: им предлагают физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, а коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.

Еще одним приоритетом "Метинвеста" в условиях войны является благосостояние сотрудников, членов их семей и жителей городов присутствия. В рамках гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь", основанной в начале полномасштабного вторжения, помощь получили 516 тысяч мирных граждан. Благодаря донорам и партнерам, в Украину доставлено ориентировано 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности, а больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн. грн.

Первоочередным же приоритетом "Метинвеста" является помощь Силам обороны Украины: на это направлено более 4,4 млрд грн. Вся поддержка оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Продукцию поставляют военным бесплатно, как вклад в защиту украинских городов.

"Метинвест" является одним из крупнейших доноров армии среди частных компаний: он наладил системные поставки на фронт техники и оборудования. Украинские воины уже получили 5 553 разведывательных дронов, 2 003 тепловизора, 551 авто, в том числе и «скорые», а для их заправки – 1,5 млн литров горючего. Компания передала армии 31500 аптечек и турникетов, а также поддерживает развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE.

Одной из важнейших разработок компании являются специальные мобильные укрытия – стальные "тайники", устанавливаемые под землей: на передовую направили уже 651 укрытие. Кроме того, на базе "крыевок" "Метинвест" создает командные пункты, а осенью этого года - построил первый в Украине подземный госпиталь. Он укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта – более 20 млн грн.

Также компания изготовила и передала Силам обороны 246 экранов для защиты бронетехники от FPV-дронов, 61 "ловец ланцетов", 63 щита для фронтового транспорта, 23 противоминных трала. Сталь "Метинвеста" также используется для изготовления пластин для бронежилетов, противотанковых ежей, минибастионов и мобильных автомобилей-баги, служащих армии.

"С начала полномасштабного вторжения "Метинвест" мобилизовал все ресурсы, чтобы поддержать армию, мирных граждан, своих сотрудников и обеспечить постоянство экономики. Эти 1 000 дней войны мы пережили благодаря преданной работе каждого нашего работника. Нам удалось не только сохранить компанию, но и стать надежным тылом для страны. И сегодня наши стремления и действия остаются неизменными – делать все от нас зависящее для победы Украины и ее. послевоенного восстановления", - говорит генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.