Від початку війни "Метінвест" направив на допомогу вже понад 4 млрд гривень

Так, з перших днів війни "Метінвест" освоїв технологію виробництва спецсталі для бронепластин - головних складників бронежилетів. Металургам вдалося значно зменшити вагу та товщину амуніції, зберігши високий клас захисту 4+.

Загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" самостійно та спільно з партнерами виготовив чи закупив за кордоном 150 тисяч бронежилетів. А зараз компанія безплатно забезпечує пластинами всіх, хто потребує надійного захисту.

Зі спецсталі компанії виготовляють також броньовані щити для убезпечення вартових машин ЗСУ: фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин. Також із продукції "Метінвест" вже виготовили 22 мобільні автівки багі.

Щоб зміцнити обороноздатність української армії, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання. Зокрема, оборонці отримали понад 1 500 дронів, що робить "Метінвест" одним із найбільших серед приватного бізнесу постачальників безпілотників в армію.

Також "Метінвест" передав бійцям майже 2 000 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 441 автівку різного призначення, зокрема й майже 100 "швидких".

Крім того, компанія передала на найгарячіші ділянки фронту 212 спеціальних мобільних укриттів - "криївки" можуть слугувати й польовим житлом, і захистом від артилерійських обстрілів.

"З початку повномасштабної війни перед нами постав найважливіший виклик - допомогти країні здобути перемогу над ворогом. Тож усі ці півтора року підприємства компанії стали не тільки свідками, а й активними учасниками боротьби. Ми працюємо для потреб фронту, доставляємо гуманітарну допомогу постраждалим і, попри все, продовжуємо виробляти українську сталь. Усі наші думки, прагнення та дії - для України та заради її мирного майбутнього", - заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.