С начала войны "Метинвест" направил на помощь уже более 4 млрд гривен

Так, с первых дней войны "Метинвест" освоил технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов. Металлургам удалось значительно снизить вес и толщину амуниции, сохранив высокий класс защиты 4+.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" самостоятельно и совместно с партнерами изготовил или закупил за границей 150 тысяч бронежилетов. А сейчас компания бесплатно обеспечивает пластинами всех нуждающихся в надежной защите.

Из спецстали компании изготавливают также бронированные щиты для охраны часовых машин ВСУ: специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин. Также из продукции "Метинвест" уже изготовили 22 мобильных автомобиля баги.

Чтобы укрепить обороноспособность украинской армии, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, что делает "Метинвест" одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию.

Также "Метинвест" передал бойцам почти 2 000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования, 441 автомобиль разного назначения, в том числе почти 100 "скорых".

Кроме того, компания передала на самые горячие участки фронта 212 специальных мобильных укрытий, которые могут служить и полевым жильем, и защитой от артиллерийских обстрелов.

"С начала полномасштабной войны перед нами предстал важнейший вызов - помочь стране одержать победу над врагом. Поэтому все эти полтора года предприятия компании стали не только свидетелями, но и активными участниками борьбы. Мы работаем для нужд фронта, доставляем гуманитарную помощь пострадавшим и, несмотря ни на что, продолжаем производить украинскую сталь. Все наши мнения, стремления и действия - для Украины и ради ее мирного будущего", - заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.