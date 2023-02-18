ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від початку року СБУ нейтралізувала понад 550 російських кібератак

Новость на русском →
Україна, Субота 18 лютого 2023 16:51
Від початку року СБУ нейтралізувала понад 550 російських кібератак Фото: Від початку року СБУ нейтралізувала понад 550 російських кібератак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські кіберфахівці нейтралізували понад 550 російських атак від початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що минулого року українські фахівці нейтралізували понад 4,5 тисячі кібератак, а від початку цього року вже понад 550.

"Росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах", - йдеться у заяві.

Вітюк пояснив, що РФ атакує об’єкти логістики і транспорту, енергетичну галузь та військові об'єкти. Відбивати ворожі кібератаки допомагає допомога та підтримка від міжнародних партнерів.

"Західні партнери розуміють - якби український кіберзахист впав, то ворожий потенціал був би спрямований на них", - додав начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

Нагадаємо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities.

Росія рік тому намагалася зробити вторгнення не лише фізично, але й паралельно на кіберфронті. Україні вдалося виявити російських хакерів в інформаційних системах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Кібератака Війна в Україні
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде