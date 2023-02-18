Від початку року СБУ нейтралізувала понад 550 російських кібератак
Українські кіберфахівці нейтралізували понад 550 російських атак від початку 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка в ефірі національного телемарафону.
Зазначається, що минулого року українські фахівці нейтралізували понад 4,5 тисячі кібератак, а від початку цього року вже понад 550.
"Росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах", - йдеться у заяві.
Вітюк пояснив, що РФ атакує об’єкти логістики і транспорту, енергетичну галузь та військові об'єкти. Відбивати ворожі кібератаки допомагає допомога та підтримка від міжнародних партнерів.
"Західні партнери розуміють - якби український кіберзахист впав, то ворожий потенціал був би спрямований на них", - додав начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.
Нагадаємо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities.
Росія рік тому намагалася зробити вторгнення не лише фізично, але й паралельно на кіберфронті. Україні вдалося виявити російських хакерів в інформаційних системах.
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