С начала года СБУ нейтрализовала более 550 российских кибератак
Украинские киберспециалисты нейтрализовали более 550 российских атак с начала 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в эфире национального телемарафона.
Отмечается, что в прошлом году украинские специалисты нейтрализовали более 4,5 тысяч кибератак, а с начала этого года уже более 550 кибератак.
"Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - говорится в заявлении.
Витюк объяснил, что РФ атакует объекты логистики и транспорта, энергетическую отрасль и военные объекты. Отбивать вражеские кибератаки помогает поддержка и помощь от международных партнеров.
"Западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то враждебный потенциал был бы направлен на них", - добавил начальник Департамента кибербезопасности СБУ.
Напомним, что действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупреждает о новой кибератаке на организации и учреждения Украины с использованием программы Remote Utilities.
Россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось обнаружить российских хакеров в информационных системах.
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