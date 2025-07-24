Від початку року експорт брухту зріс на 63,4%: названі втрати українського бюджету

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками червня 2025 року збільшила експорт брухту чорних металів на 115,2% у порівнянні з червнем 2024-го, і на 66,8% порівняно з попереднім місяцем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center на базі даних Державної митної служби.

Ключовим напрямком експорту сировини залишається Польща: туди спрямовано 70,5% від загального обсягу поставок.

У 2024 році експорту брухту з України зріс на 60% порівняно з 2023 роком – до 293,2 тис. т. У 2023 році обсяги відвантажень сировини за кордон перевищили 182,5 тис. т, що в 3,4 рази більше, ніж роком раніше.

Як працює вивіз брухту

Раніше експерти пояснювали, що брухт вивозять до Польщі, оскільки в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС. Натомість, ставка мита на експорт до ЄС – нульова. Через це ряд недобросовісних експортерів шляхом махінацій вивозять брухт спершу до ЄС, щоб уникнути митних платежів, а потім – до третіх країн, зокрема Туреччини.

Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила вже понад 2 млрд бюджетних надходжень. Тепер, за оцінками президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, втрати бюджету сягнули вже 3 мільярди гривень.

За таких умов доцільніше експортувати готову сталь, вироблену з брухту, а не сам брухт - адже металургійні підприємства є одними з найбільших платників податків в Україні.