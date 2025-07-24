С начала года экспорт лома вырос на 63,4%: названы потери украинского бюджета
Ломовая отрасль Украины по итогам июня 2025 года увеличила экспорт лома черных металлов на 115,2% по сравнению с июнем 2024-го, и на 66,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы.
Ключевым направлением экспорта сырья остается Польша: туда направлено 70,5% от общего объема поставок.
В 2024 году экспорт лома из Украины вырос на 60% по сравнению с 2023 годом - до 293,2 тыс. т. В 2023 году объемы отгрузок сырья за рубеж превысили 182,5 тыс. т, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.
Как работает вывоз лома
Ранее эксперты объясняли, что лом вывозят в Польшу, поскольку в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС - нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем - в третьи страны, в частности Турцию.
Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений. Теперь, по оценкам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, потери бюджета достигли уже 3 миллиарда гривен.
При таких условиях целесообразнее экспортировать готовую сталь, произведенную из лома, а не сам лом - ведь металлургические предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
Ограничения на экспорт лома в мире
В 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что сырья становится все меньше, а нужно его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется.
В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.
Как сообщалось ранее, украинские предприятия в январе-феврале этого года увеличили экспорт лома черных металлов на 1,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,980 тыс. тонн с 40,354 тыс. тонн. При этом в феврале было экспортировано на 61% больше, чем в январе.
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