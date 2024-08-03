Від початку доби ЗСУ відбили 16 атак росіян на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 3 серпня, станом на 16:00 на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили вже 16 атак, ще чотири боєзіткнення продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ у Telegram.

Ворожі обстріли

У відомстві повідомили, що від обстрілів з території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, сьогодні від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина Слобода. До того ж росіяни завдали два авіаційні удари п’ятьма КАБами по Локні та Миропіллю.

Водночас під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківська область. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Ворог цілив у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, три - продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія п’ять разів атакувала позиції українців біля Макіївки, Невського та Тернів. Чотири бої завершено, один - триває.

"Також окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу та вдарили 15 НАРами у район Макіївки", - додали у Генштабі.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три - продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 14 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Одинадцять боїв завершено, ще три - тривають. Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів по Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Межове, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 16 атак, чотири боєзіткнення - продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав п’ять авіаударів у районі Гродівки.

На Курахівському напрямку загарбники чотири рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Парасковіївки. Два бої досі тривають.

На Времівському напрямку противник тричі штурмував оборонні рубежі українців поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. Дві атаки зупинено, одна - продовжується.

На Оріхівському напрямку ворог не мав успіху атакуючи позиції ЗСУ неподалік Роботиного.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.