С начала суток ВСУ отразили 16 атак россиян на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 3 августа, по состоянию на 16:00 на фронте произошло 76 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где ВСУ отразили уже 16 атак, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

В ведомстве сообщили, что от обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Так, сегодня от огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Дружба, Уралово и Михальчина Слобода. К тому же россияне нанесли два авиационных удара пятью КАБами по Локну и Мирополью.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковская область. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Враг целился в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас идет одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг 11 раз проводил наступательные действия недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак - остановлено, три - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия пять раз атаковала позиции украинцев у Макеевки, Невского и Тернов. Четыре боя завершены, один - продолжается.

"Также оккупанты бомбили двумя КАБами территорию Серебрянского леса и ударили 15 НАРами в район Макеевки", - добавили в Генштабе.

На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюкивки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 14 - наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Одиннадцать боев завершено, еще три - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов по Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Межево, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают давление войск РФ и отразили 16 атак, четыре боестолкновения - продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес пять авиаударов в районе Гродовки.

На Кураховском направлении захватчики четыре раза атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Парасковеевки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник трижды штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного. Две атаки остановлены, одна - продолжается.

На Ореховском направлении враг не имел успеха атакуя позиции ВСУ недалеко от Роботиного .

По другим направлениям фронта ситуация без особых изменений.