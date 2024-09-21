Від початку доби РФ завдала 12 ударів КАБами по Курській області, - Генштаб

Станом на 16:00, 21 вересня, від початку доби на фронті зафіксовано 81 бій. Водночас росіяни продовжують обстрілювати населені пункти України, але й не забувають про Курську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Обстріл Курської області

Генеральний штаб зазначив, що операція ЗСУ в Курській області триває. Тим часом авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Так, від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів 12 КАБами по власній території.

Ворожі обстріли України.

Як і в минулі дні, терористи також продовжують руйнувати українські міста та села, завдаючи ракетні, авіаційні та артилерійські удари.

Зокрема, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів у Харківській, Чернігівській та Сумській областях постраждали, зокрема, громади населених пунктів Павлівка, Лугівка, Любимівка, Дегтярне, Відродженівське, Ромашкове, Хмелів, Мезенівка, Бруски, Бобилівка, Рудак, Степок, Студенок, Свобода, Чайкине та Вільна Слобода.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової, Новоселівки, Лозової та Стельмахівки. Одне боєзіткнення ще триває. По Куп’янську та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів п’ятьма керованими авіаційними бомбами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина, Невське, Торське, Новосадове та Терни. Тринадцять боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Виїмки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення завершено без успіху для противника.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали сім атак російських загарбників поблизу Калинівки, Майського та Андріївки. Три ворожі штурми ще продовжуються. Авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРАми по Часовому Яру, Іванівському, Предтечиному та Ступочках.

На Торецькому напрямку агресор вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Ворог активно застосовує авіацію. По Торецьку, Білій Горі, Олександро-Калиновому завдав ударів КАБами, а по Дружбі та Дачному бив некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атак противника, два боєзіткнення - ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів у бік населених пунктів Цукурине, Гірник, Желанне Перше, Георгіївка, Катеринівка та Костянтинівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось чотири ворожі атаки неподалік Катеринівки та Вугледара. Один бій ще триває.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На решті напрямків - без особливих змін.