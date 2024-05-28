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Від початку доби більше 60 боєзіткнень. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Вівторок 28 травня 2024 15:55
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Від початку доби більше 60 боєзіткнень. Генштаб розповів про ситуацію на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі найбільша активність спостерігається на Покровському та Куп'янському напрямках. Від початку доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському та Куп’янському напрямках. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед", - розповів Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку наразі кількість боєзіткнень зросла до чотирьох. Бої продовжуються в районі Липців, де окупанти використали сім КАБів, та Стариці.

На Куп'янському напрямку інтенсивність штурмових дій зросла. Ворог 12 разів атакував позиції наших бійців неподалік Синьківки, Новоселівки, М’ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.

На Лиманському напрямку було зафіксовано вісім наступальних дій росіян. Сім з них було успішно відбито, ще один бій продовжується поблизу Торського.

На Краматорському напрямку ворог намагається штурмувати за підтримки авіації. Сили оборони відбили чотири атаки, ще один бій триває.

На Покровському напрямку ворог сьогодні особливо активний. Інтенсивність боїв зросла майже вдвічі. Наразі зафіксовано 15 боєзіткнень.

На Времівському напрямку росіяни двічі атакували в районах Старомайорського та Роздольного. Сили оборони контролюють ситуацію

На Оріхівському напрямку ворог намагався потіснити наших бійців. Тривають бої біля Кринок.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додає Генштаб.

Наступ Росії

Наразі ворог, після невдалого наступу на Харківську область, докладає зусиль, щоб розширити лінію бойових дій в бік донецького регіону. Тим часом нашим бійцям вже вдалось стабілізувати ситуацію на півночі Харківської області.

За словами речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка, росіяни можуть спробувати розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України.

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