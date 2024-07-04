Від початку доби 80 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог 10 разів атакував в районах Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бої.

На Куп'янському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Продовжує один бій.

На Сіверському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні. Поблизу Кліщіївки та Виїмки відбито три атаки росіян. Ще один бій продовжується.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили 9 штурмів позицій поблизу Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Шість боїв досі тривають.

На Торецькому напрямку відбито дев'ять атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Сили оборони відбили п’ять атак противника, ще чотири боєвих зіткнення продовжуються.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Шість боїв тривають.

На Курахівському напрямку тривають дві атаки окупаційної армії, а дві вже завершились.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири спроби просунутись уперед неподалік Водяного та Макарівки.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми росіян. Ворог зазнав невдач у районах Вербового та Роботиного.

На Придніпровському напрямку росіяни двічі атакували поблизу Кринок.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила вже більше 547 тисяч одиниць особового складу. Лише вчора Сили оборони ліквідували ще 1,2 тисячі російських терористів. Також було знищено: