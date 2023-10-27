Від підвищення тарифів на залізничні перевезення виграє тільки УЗ, - експерт

Чергове підвищення тарифу на вантажні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, призведе до того, що підприємства почнуть скорочувати обсяги виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенію Орінчак.

"Якщо буде підвищення тарифів, бізнес буде виходити в нуль, тільки щоб перекрити поточну операційну роботу. Але це тоді не про бізнес - це про дати заробити державному підприємству, яке є сьогодні монополістом у перевезеннях, і фактично працювати в збиток або взагалі зупинитися", - наголосила Орінчак.

За її словами, наразі держава має стимулювати розвиток добувної галузі - адже вона втрачає підприємства, та найголовніше - людський ресурс. Тож якщо не буде державного стимулювання, у галузі не буде кому працювати.

"Якщо підприємства будуть збільшувати тарифи і не буде кому працювати, не виграє ні держава, ні бізнес. Тому перед тим, як підвищувати тарифи і закладати це в державний бюджет, потрібно знайти паритетну формулу для того, щоб бізнес і держава мали баланс і не перекривали один одному повітря. Бізнес і так як може, так і працює. А так ми взагалі його зупинимо", - резюмувала Орінчак.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про намір УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення.

Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Своєю чергою економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання.