Від перемог до тотальних невдач: астролог дала важливі поради на кожен день цього тижня

Новий тиждень, з 16 по 22 червня, подарує як вдалі дні, коли всі плани принесуть успіх, так і не дуже - коли краще утриматися від важливих рішень. Саме тому важливо врахувати поради та гороскоп.
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова дала прогноз на увесь тиждень.
"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, далеких подорожей. Можливі відвідування перукарні. Критичний день", - попередила астролог.
Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. А енергетика доби, розповіла Соловйова, дає силу для духовної еволюції та прозріння. Цього дня не варто вживати м'ясні продукти та перенапружувати зір. Будуть доречними медитації.
"Несприятливий період для відвідування перукарні. Сприятливий час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, революційних перебудов, масштабних заходів, оформлення на нову роботу, укладення шлюбу, накопичення інформації та матеріальних цінностей", - розповіла експерт.
Цей день буде вдалим для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Період руху вперед, час для рекордів і подвигів.
"Активний та творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Сприятливий період для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Корисні прогулянки на природі, фізичні навантаження, баня, водні та очисні процедури. Добре ремонтувати, шити та прати одяг", - пояснила астролог.
"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами", - попередила Соловйова.
"Можливі обман та шахрайство. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем та вдало прогнозувати майбутнє", - додала вона.
Цього дня варто підбивати підсумки, очищати думки від негативу, провести час з родиною. А хатнє прибирання та прання краще відкласти.
"Не час для важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - попередила експерт.
"Критичний та жорсткий день, який потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій", - також розповіла вона.
Не варто вести сидячий спосіб життя. А усі події треба перевіряти на спокуси, будьте обережними з провокаціями. Також астролог не рекомендує їсти м’ясні продукти.
"Гарний час для нових справ і важливих рішень, початку глобальних довготривалих проектів, створення надійного фундаменту для подальшого розвитку, зачаття дитини, далеких подорожей", - розповіла астролог.
З’являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, найбажаніші десерти та приємне товариство. Приділіть час будь-якій творчості, вітаються романтичні сюрпризи.
"Несприятливий період для хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу. Потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень", - радить Соловйова.
"Займайтесь активною творчою роботою. Добре позбавлятись від непотрібних знайомств і зв’язків. Не рекомендовані хатні справи. Можна придбати новий одяг, оновити гардероб", - додала вона.
Астролог радить утриматися від хірургічних і стоматологічних втручань, коштовних покупок. А ось нові справи та важливі рішення можуть принести успіх.
"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не шляхом зовнішніх проявів, а внаслідок роботи з підсвідомістю та інтуїцією. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. День пов'язаний з накопиченням грошей та майна", - пояснила Соловйова.
Астролог не радить планувати на цю неділю щось нове та важливе, а також змінювати зачіску та одружуватися.
"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Ефективно розривати зв'язок з ненадійними людьми, розлучатися з партнерами, подавати апеляцію та шукати захист", - розповіла Соловйова.
"Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю. Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм. У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією", - резюмувала вона.
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