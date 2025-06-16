Від перемог до тотальних невдач: астролог дала важливі поради на кожен день цього тижня

16 червня - критичний день

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, далеких подорожей. Можливі відвідування перукарні. Критичний день", - попередила астролог.

Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. А енергетика доби, розповіла Соловйова, дає силу для духовної еволюції та прозріння. Цього дня не варто вживати м'ясні продукти та перенапружувати зір. Будуть доречними медитації.

17 червня - день активностей та руху вперед

"Несприятливий період для відвідування перукарні. Сприятливий час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, революційних перебудов, масштабних заходів, оформлення на нову роботу, укладення шлюбу, накопичення інформації та матеріальних цінностей", - розповіла експерт.

Цей день буде вдалим для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Період руху вперед, час для рекордів і подвигів.

"Активний та творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Сприятливий період для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Корисні прогулянки на природі, фізичні навантаження, баня, водні та очисні процедури. Добре ремонтувати, шити та прати одяг", - пояснила астролог.

18 червня - критичний день зміни фази Місяця

"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами", - попередила Соловйова.

"Можливі обман та шахрайство. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем та вдало прогнозувати майбутнє", - додала вона.

Цього дня варто підбивати підсумки, очищати думки від негативу, провести час з родиною. А хатнє прибирання та прання краще відкласти.

19 червня - жорсткий день

"Не час для важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - попередила експерт.

"Критичний та жорсткий день, який потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій", - також розповіла вона.

Не варто вести сидячий спосіб життя. А усі події треба перевіряти на спокуси, будьте обережними з провокаціями. Також астролог не рекомендує їсти м’ясні продукти.

20 червня - день потужної сили

"Гарний час для нових справ і важливих рішень, початку глобальних довготривалих проектів, створення надійного фундаменту для подальшого розвитку, зачаття дитини, далеких подорожей", - розповіла астролог.

З’являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, найбажаніші десерти та приємне товариство. Приділіть час будь-якій творчості, вітаються романтичні сюрпризи.

"Несприятливий період для хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу. Потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень", - радить Соловйова.

"Займайтесь активною творчою роботою. Добре позбавлятись від непотрібних знайомств і зв’язків. Не рекомендовані хатні справи. Можна придбати новий одяг, оновити гардероб", - додала вона.

21 червня - день мудрості та грошей

Астролог радить утриматися від хірургічних і стоматологічних втручань, коштовних покупок. А ось нові справи та важливі рішення можуть принести успіх.

"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не шляхом зовнішніх проявів, а внаслідок роботи з підсвідомістю та інтуїцією. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. День пов'язаний з накопиченням грошей та майна", - пояснила Соловйова.

22 червня - небезпечний день

Астролог не радить планувати на цю неділю щось нове та важливе, а також змінювати зачіску та одружуватися.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Ефективно розривати зв'язок з ненадійними людьми, розлучатися з партнерами, подавати апеляцію та шукати захист", - розповіла Соловйова.

"Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю. Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм. У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією", - резюмувала вона.