Від оплати за комунальні до витрат на ресторани. Скільки коштує життя в Україні та Європі

Яка вартість життя в Україні

Родина з чотирьох осіб в Україні витрачає приблизно 62,343 гривні, не враховуючи орендної плати. Витрати на одну людину становлять 18,043 гривні.

Середньомісячна зарплата українців після сплати податків становить 17 989,29 грн. Оренда однокімнатної квартири у центрі міста обходиться в 14 тис. гривень на околицях понад 10 тис. гривень. Комунальні послуги за квартиру 85 кв. м становлять 3 491,09 гривень.

За приватний дитячий садочок українці в середньому платять 11 974,19 гривні на місяць, а за абонемент у фітнес-клуб 927,69 гривні.

Разовий проїзд у громадському транспорті в середньому коштує 14 гривень, проїзний на місяць - 390 гривень. За кілометр поїздки у таксі українці платять 12 гривень, а заправляють авто за 55,3 гривні за літр бензину.

Середній чек у закладах харчування становить 260 гривень з особи, у ресторані - 1000 гривень за двох людей, похід в McDonalds обходиться у 224,50 гривні на одного.

Для порівняння вартості життя ми вибрали європейські країни, у яких найбільше зараз проживає українських біженців. Лідером є Німеччина, там 1,2 мільйона наших громадян, які втекти від війни. Понад 950 тисяч у Польщі, 370 тисяч у Чехії та більш як 200 тисяч у Великій Британії.

В середньому один українець витрачає в місяць 18 тисяч гривень (фото: Getty Images)

У скільки обходиться життя у Польщі

Сім’ї з чотирьох осіб у Польщі в середньому витрачає 9 840,1 злотих (100 865,6 гривні) на місяць, а одна особа 2 982,0 злотих (30 567 гривні). У цих витратах не врахована орендна плата. Вартість життя в Польщі в середньому на 61,3% вища, ніж в Україні.

Поляки в середньому заробляють 6,036 злотих в місяць (62 351 гривню). За оренду однокімнатної квартири поблизу центру міста віддають понад 3 035 злотих (31 351 гривня), а на околиці міста - 2 413 злотих (24 926 гривень). Це на 114,3% дорожче, ніж в Україні. Комунальні послуги за квартиру 85 кв. м обходяться в 1 079 злотих (11 146 гривень) на місяць.

Вартість приватних дитячих садочків становить 1 478 злотих (15 267 гривень) на місяць, а абонементів у фітнес-клуб - 139,49 злотих (1 440,93 гривні).

За квиток в громадському транспорті в середньому платять 4,4 злотих (45,45 гривні), проїзний на місяць коштує 119 злотих (1 229 гривень). За 1 км поїздки у таксі доведеться заплатити 3,10 злотих (32,02 грн), за 1 л бензину - 6,49 злотих (67 гривень).

Обід у закладі харчування середнього рівня обійдеться в 40 злотих (413 гривень) на особу, а у ресторані на двох - 180,00 злотих (1859 гривень). Середній чек у McDonalds для однієї людини становить 30,95 злотих (319 гривень).

Вартість життя у Польщі для однієї особи становить 2 982 злотих (фото: Getty Images)

Скільки в середньому витрачають на життя у Німеччині

У Німеччині середньостатистична сім’я з чотирьох осіб витрачає 3 388,3 євро (148 087 гривень) на місяць, а одна людина - 996,1 євро (43 536 гривень). Це без урахування орендної плати. Вартість життя в Німеччині в середньому на 139,9% вища, ніж в Україні.

Середні зарплати німців у місяць становлять 2,839 євро (125 тисяч гривень). Вартість однокімнатної оренди коливається у межах 672-892 євро (29 608 - 39 301 гривня). Це на 192,4% дорожче, ніж у нас. За комунальні послуги квартири 85 кв. м в середньому платять 304 євро (13 394 гривні).

Місяць у приватному садочку у Німеччині коштує 424 євро (18 681 гривня), а абонемент у фітнес-клуб - 34 євро (1498 гривні).

У громадському транспорті разовий проїзд коштує 3,10 євро (136,5 гривні), а проїзний на місяць - 49 євро(2 157 гривень). Ціни у таксі становлять 2,2 євро (97 гривень) за 1 км поїздки, а за 1 л бензину в середньому платять 1,75 євро (77,1 гривні).

Харчування у недорогих закладах обходиться в 15 євро (660 гривень) на людину, обід із трьох страв у ресторані на двох - 65 євро (2 863 гривні), стандартний перекус у McDonalds для однієї особи коштує 10 євро (440,6 гривні).

Середньостатистичні витрати на життя у Німеччині становлять 996,1 євро на місяць для однієї особи (фото: Getty Images)

Яка вартість життя у Чехії

У Чехії сім’я з чотирьох осіб на місяць витрачає 63 970,9 крони (111 278,4 гривні), а одна особа - 19 194,7 крони (33 389,5 гривні). При цьому у розрахунок не брали витрати на орендну плату. Вартість життя в Чехії в середньому на 77,4% вища, ніж в Україні.

Чехи в середньому заробляють 37 тисяч крон (64 тисячі гривень). На оренду однокімнатного житла витрачають до 19 262 крон (33 515 гривень). Це на 137,3% дорожче, ніж оренда в Україні. В середньому за квартири 85 кв. м в місяць набігає 6,667 крони (11 600 гривень) за комунальні послуги.

Віддати дитину у приватний садочок коштує 11,681 крони (20 324 гривні), а за місячний абонемент у фітнес-клуб доведеться заплатити 1 289 крон (2 242 гривні).

Вартість разової поїздки у громадському транспорті становить 28 крон (48,72 гривні), а проїзний на місяць - 550 крон (957 гривень). За поїздку у таксі доведеться заплатити 32 крони (55,68 гривні) за 1 км, а заправити авто коштує 37 крон (64,37 гривні) за 1 літр бензину.

Поїсти у закладі харчування середнього рівня коштує 200 крон (348 гривень), обід із трьох страв у ресторані на двох обійдеться в 1000 крон (1740 гривень), а перекус у McDonalds - 190 крон (334 гривні) для однієї людини.

В середньому на життя у Чехії одна людина витрачає 19 194,7 крони на місяць (фото: Getty Images)

Скільки витрачають жителі у Великій Британії

Житель Великої Британії в середньому витрачає 820,3 фунта стерлінгів (43,595 гривні) на місяць, а сім'я із чотирьох осіб - 2 789,6 фунта (148 246,9 гривні) без орендної плати. Вартість життя у Великій Британії в середньому на 144,8% вища, ніж в Україні.

Середні зарплати британців становлять 2 441 фунта (129 153 гривні), оренда однокімнатної квартири коштує у межах 850 - 1 060 фунтів (44 973 - 56 084 гривні). Це майже втричі дорожче за оренду в Україні. При цьому доведеться заплатити ще за комунальні послуги, в середньому за житло на 85 "квадратів" виходить 244,67 фунта (12 945 гривень).

За приватний садочок у Великій Британії платять 1,262 фунта (66 772 гривні), а місячне відвідування фітнес-клубу коштує 33,59 крони (1 777 гривень)

Проїзд у громадському транспорті коштує 2,2 фунта (116,4 гривні), а проїзний на місяць - 70 фунтів (3 700 гривень). За 1 км поїздки у таксі доведеться заплатити 1,24 фунта (65,6 гривні), а 1 літр бензину коштує - 1,46 фунта (77,24 гривні).

Середній чек у закладах харчування становить 15 фунта (793,65 гривні) для однієї людини, обід на двох у ресторані коштує в 65 фунтів (3 439 гривень), а перекус у McDonalds - 7,45 фунта (394 гривні).

В середньому витрати на життя у Великій Британії становлять 820 фунтів стерлінгів (фото: Getty Images)