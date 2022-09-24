Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні

ЄС надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після початку вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
У квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН ухвалили резолюцію та погодились підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.
Було ухвалено провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність Міжнародного союзу телекомунікацій ООН в регіоні та надати звіт про це. Ще влітку повідомлялось, що "не працюють щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях".
"20 телевізійних центрів були певною мірою зруйновані, а понад 50 населених пунктів не мали наземного телебачення та радіо через руйнування та відсутність енергопостачання", - йдеться у заяві.
В ЄС вважають, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру.
Нагадаємо, що у березі окупанти атакували телевежу у Києві.
Пізніше, росіяни завдали удару по телевежі у Вінниці.
Також, російські окупанти знищили телевежу в Ізюмі.
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