UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні

Фото: Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН ухвалили резолюцію та погодились підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.

Було ухвалено провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність Міжнародного союзу телекомунікацій ООН в регіоні та надати звіт про це. Ще влітку повідомлялось, що "не працюють щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях".

"20 телевізійних центрів були певною мірою зруйновані, а понад 50 населених пунктів не мали наземного телебачення та радіо через руйнування та відсутність енергопостачання", - йдеться у заяві.

В ЄС вважають, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру.

Нагадаємо, що у березі окупанти атакували телевежу у Києві.

Пізніше, росіяни завдали удару по телевежі у Вінниці.

Також, російські окупанти знищили телевежу в Ізюмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНЕвросоюзВійна в Україні