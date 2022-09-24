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От ООН требуют опубликовать отчет о повреждении телекоммуникаций в Украине

Фото: От ООН требуют опубликовать отчет о повреждении телекоммуникаций в Украине (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕС направил в ООН письмо с требованием опубликовать отчет о повреждении телекоммуникационной инфраструктуры в Украине после начала вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В апреле члены Международного союза телекоммуникаций ООН приняли резолюцию и согласились поддержать разрушенную войной Украину в восстановлении ее телекоммуникационного сектора.

Было принято оценку влияния войны в Украине на программы и деятельность Международного союза телекоммуникаций ООН в регионе и предоставить отчет об этом. Еще летом сообщалось, что "не работают по меньшей мере 3,7 тысяч базовых станций мобильных операторов на временно оккупированных территориях".

"20 телевизионных центров были в определенной степени разрушены, а более 50 населенных пунктов не имели наземного телевидения и радио из-за разрушения и отсутствия энергоснабжения", - говорится в заявлении.

В ЕС полагают, что агрессия РФ против Украины характеризуется целенаправленными атаками на важнейшую телекоммуникационную инфраструктуру.

Напомним, что в берегу кафиры атаковали телебашню в Киеве.

Позже россияне нанесли удар по телебашне в Виннице.

Также российскиекафиры уничтожили телебашню в Изюме.

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