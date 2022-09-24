От ООН требуют опубликовать отчет о повреждении телекоммуникаций в Украине
ЕС направил в ООН письмо с требованием опубликовать отчет о повреждении телекоммуникационной инфраструктуры в Украине после начала вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
В апреле члены Международного союза телекоммуникаций ООН приняли резолюцию и согласились поддержать разрушенную войной Украину в восстановлении ее телекоммуникационного сектора.
Было принято оценку влияния войны в Украине на программы и деятельность Международного союза телекоммуникаций ООН в регионе и предоставить отчет об этом. Еще летом сообщалось, что "не работают по меньшей мере 3,7 тысяч базовых станций мобильных операторов на временно оккупированных территориях".
"20 телевизионных центров были в определенной степени разрушены, а более 50 населенных пунктов не имели наземного телевидения и радио из-за разрушения и отсутствия энергоснабжения", - говорится в заявлении.
В ЕС полагают, что агрессия РФ против Украины характеризуется целенаправленными атаками на важнейшую телекоммуникационную инфраструктуру.
Напомним, что в берегу кафиры атаковали телебашню в Киеве.
Позже россияне нанесли удар по телебашне в Виннице.
Также российскиекафиры уничтожили телебашню в Изюме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.