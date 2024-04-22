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Від нічних заморозків до +21: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде мінливою. При цьому вночі очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями.

Вночі очікується невеликий дощ, а вдень буде без опадів. При цьому на півдні та південному заході країни прогнозується вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а у західних областях +1 +6. До того ж на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0 -3. 

Вдень температура повітря прогріється до +11 +16 градусів, а на Закарпатті та у південно-східній частині до +16 +21 градуса.

На високогір'ї Карпат вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0 -5, а вдень 0 +5.

Погода в столичному регіоні 

За даними синоптиків, у вівторок у Києві та області буде хмарно з проясненнями. 

Вночі прогнозується невеликий дощ, а вдень буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по Київській області становитиме вночі +3 +8 градусів, а вдень +11 +16. При цьому у Києві вночі буде +5 +7, а вдень +13 +15 градусів.

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