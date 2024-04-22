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От ночных заморозков до +21: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет переменчивой. При этом ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидается небольшой дождь, а днем будет без осадков. При этом на юге и юго-западе страны прогнозируется ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а в западных областях +1 +6. К тому же на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0 -3. 

Днем температура воздуха прогреется до +11 +16 градусов, а на Закарпатье и в юго-восточной части до +16 +21 градуса.

На высокогорье Карпат ночью ожидается небольшой мокрый снег, а днем будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 0 -5, а днем 0 +5.

Погода в столичном регионе

По данным синоптиков, во вторник в Киеве и области будет облачно с прояснениями.

Ночью прогнозируется небольшой дождь, а днем будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по Киевской области составит ночью +3 +8 градусов, а днем +11 +16. При этом в Киеве ночью будет +5 +7, а днем +13 +15 градусов.

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Погода в Украине