Від нестабільних ринків до буму в ШІ. Ключові тренди світової енергетики на 2025 рік

Нинішній 2025 рік обіцяє значні зміни у світовій енергетиці. Від змін у геополітичному балансі до проривів у низьковуглецевих технологіях і зростаючого впливу штучного інтелекту (ШІ) - все це пропонуватиме як нові можливості, так і ризики.
РБК-Україна наводить ключові тренди на 2025 рік за версією провідної консалтингової компанії Rystad Energy.
Формований геополітичними потрясіннями 2025 рік стане роком підвищеної невизначеності. У центрі уваги перебуватиме динаміка відносин між США і Китаєм за нової адміністрації Дональда Трампа
Водночас увагу світової громадськості продовжать привертати ситуація на Близькому Сході та війна в Україні. Зростання нестабільності на Глобальному Півдні, розкол у міжнародних альянсах і розвиток ШІ можуть призвести до зміни глобального порядку.
Крім того, із запровадженням американських тарифів в економічному плані нависає загроза глобальної торговельної війни. Яка може загальмувати зростання і спонукати протекціоністську політику. До цих проблем додається сповільнення темпів зростання економіки Китаю, що може спричинити значні наслідки по всьому світу.
Згідно з прогнозами, інвестиції в розвідку і видобуток нафти знизяться на 2%, що свідчить про вихід на плато після бурхливого зростання на початку десятиліття.
Очікується, що інвестиції в глибоководні проєкти збільшаться на 3%, завдяки розробкам у Суринамі, Мексиці та Туреччині. У шельфові проєкти - на 2%, що зумовлено активністю в Індонезії та Катарі. Водночас прогнозується скорочення інвестицій у сланцеву нафту приблизно на 8%.
За оцінками Rystad Energy, глобальний попит на нафту зросте приблизно на 1 млн барелів на добу. При цьому швидке зростання пропозиції призведе до надлишку і зниження цін. Очікується, що країни, які не входять в ОПЕК+ наростять видобуток на 1,4 млн барелів на добу. Однак ще неясно, як відреагує ОПЕК+ на заклик Трампа "відкрити шлюзи".
Дональд Трамп недвозначно висловився на користь стимулювання збільшення видобутку нафти і газу у своїй країні. Американські компанії можуть бути натхнені цією риторикою, хоча навряд чи стануть збільшувати бюджети на буріння в умовах стагнації продуктивності свердловин і потенційного надлишку нафти на ринку.
Звіти за III квартал 2024 року показали, що вони, як і раніше, не зосереджені на розширенні бурової діяльності. І наразі очікується, що пріоритети інвесторів переважать політичні міркування Трампа.
"Вони навряд чи погодяться на зниження прибутковості в найближчій перспективі поряд зі зниженням ефективності використання капіталу, що спричинить повернення до моделі зростання видобутку з високою продуктивністю", - вважає старший аналітик Shale Research Метью Бернстайн.
Прагнення нової адміністрації США до дерегулювання і домінування в енергетиці може прискорити експорт американського скрапленого природного газу (СПГ). Але прискорення реалізації цих проєктів може й погіршити ситуацію з надлишком пропозиції в середньостроковій перспективі.
Потенційний надлишок на світових ринках може дестабілізувати ціни, особливо в разі відновлення торговельних війн з Китаєм, що матиме негативний вплив на виробників СПГ. Крім того, Трампу доведеться знайти тонкий баланс між збільшенням поставок до Європи і контролем своєї позиції щодо Росії. У зростаючому попиті в ЄС він бачить можливість скоротити вплив Москви. Але завершення війни в Україні може вимагати ослаблення санкцій.
Світовий попит на електроенергію вступає в період прискореного зростання у зв'язку із зусиллями з декарбонізації (супроводжується закриттям так званої "брудної генерації"), збільшенням кількості електрокарів і стрімким розширенням центрів обробки даних для штучного інтелекту.
До кінця десятиліття попит тільки з боку дата-центрів зросте більш ніж удвічі і досягне 860 ТВт*год. У зв'язку з цим технологічні компанії стануть одними з найбільших гравців на ринках електроенергії.
Щоб задовольнити потреби, деякі з них уже звертаються до додаткових джерел. Очікується, що в 2025 році зростання сонячних і вітряних потужностей досягне нового рекорду, що дасть змогу отримати близько 1 000 ТВт*год, які задовольнять частину попиту. Також інтерес проявляється до нових технологій малих модульних реакторів SMR.
Детальніше про технологію читайте в матеріалі "АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні".
За підсумками саміту COP29 в Азербайджані було висунуто безліч амбітних кліматичних планів, включно із зобов'язаннями Індонезії, Мексики та Євросоюзу щодо net-zero (скорочення викидів завдяки переходу на поновлювані джерела) і поступової відмови від вугілля.
Однак 2025 рік може стати ще однією перевіркою реальності для "зеленої" енергетики. Зростаючий попит може спричинити зміни на користь викопних джерел енергії, а фінансування "зелених" проєктів буде невизначеним.
Ймовірно, ринки акумуляторів і сонячних фотоелектричних батарей залишаться в стані надлишкової пропозиції. Світова сонячна енергетика цього року зросте приблизно на 600 ТВт*год і вперше зрівняється з річним зростанням первинної енергії нафти.
У лютому країни мають представити свої "національно обумовлені внески", в яких будуть викладені дії в галузі клімату до 2035 року, спрямовані на обмеження викидів. Наскільки ці плани можуть втілитися в життя, визначить конференція COP30 у Бразилії в листопаді 2025 року.
Хоча на попередній конференції було оголошено про фінансування кліматичних програм на 300 млрд доларів на рік (до 2035 року), ця цифра далека від цільової в 1,3 трлн. А ще ключове значення матимуть нові правила торгівлі квотами на викиди СО2.
Через зростання кількості скасованих проєктів на водневий сектор очікує спад. Прогрес окремих проєктів будуть підтримувати в Європі та Японії, але інші регіони, як і раніше, стикатимуться з проблемами.
З урахуванням повернення Трампа до Білого дому і майбутніх виборів до німецького парламенту цей рік має внести більше ясності в питання політичної підтримки "зеленого" водню. Оскільки саме США і Німеччина є основними ринками для цього ресурсу.
Детальніше про технологію читайте в матеріалі "Енергія з води. Що таке "зелений" водень і як його хочуть виробляти в Україні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.