От нестабильных рынков до бума в ИИ. Ключевые тренды мировой энергетики на 2025 год

Повышенная неопределенность в геополитике

Формируемый геополитическими потрясениями 2025 год станет годом повышенной неопределенности. В центре внимания будет находиться динамика отношений между США и Китаем при новой администрации Дональда Трампа

В то же внимание мировой общественности продолжат привлекать ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине. Рост нестабильности на Глобальном Юге, раскол в международных альянсах и развитие ИИ могут привести к изменению глобального порядка.

Кроме того, с введением американских тарифов в экономическом плане нависает угроза глобальной торговой войны. Которая может затормозить рост и подстегнуть протекционистскую политику. К этим проблемам добавляется замедление темпов роста экономики Китая, что может вызвать значительные последствия по всему миру.

Добыча нефти в относительном покое

Согласно прогнозам, инвестиции в разведку и добычу нефти снизятся на 2%, что свидетельствует о выходе на плато после бурного роста в начале десятилетия.

Ожидается, что инвестиции в глубоководные проекты, увеличатся на 3%, благодаря разработкам в Суринаме, Мексике и Турции. В шельфовые проекты - на 2%, что обусловлено активностью в Индонезии и Катаре. В то же время прогнозируется сокращение инвестиций в сланцевую нефть примерно на 8%.

По оценкам Rystad Energy, глобальный спрос на нефть вырастет примерно на 1 млн баррелей в сутки. При этом быстрый рост предложения приведет к переизбытку и снижению цен. Ожидается, что страны, которые не входят в ОПЕК+ нарастят добычу на 1,4 млн баррелей в сутки. Однако еще неясно, как отреагирует ОПЕК+ на призыв Трампа "открыть шлюзы".

"Бури, детка, бури" и сланцевая нефть в США

Дональд Трамп недвусмысленно высказался в пользу стимулирования увеличения добычи нефти и газа в своей стране. Американские компании могут быть воодушевлены этой риторикой, хотя вряд ли станут увеличивать бюджеты на бурение в условиях стагнации производительности скважин и потенциального избытка нефти на рынке.

Отчеты за III квартал 2024 года показали, что они по-прежнему не сосредоточены на расширении буровой деятельности. И на данный момент ожидается, что приоритеты инвесторов перевесят политические соображения Трампа.

"Они вряд ли согласятся на снижение доходности в ближайшей перспективе наряду со снижением эффективности использования капитала, что повлечет за собой возврат к модели роста добычи с высокой производительностью", - полагает старший аналитик Shale Research Мэтью Бернстайн.

Экспорт СПГ может стать ключевым козырем

Стремление новой администрации США к дерегулированию и доминированию в энергетике может ускорить экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Но ускорение реализации этих проектом может и ухудшить ситуацию с избытком предложения в среднесрочной перспективе.

Потенциальный избыток на мировых рынках может дестабилизировать цены, особенно в случае возобновления торговых войн с Китаем, что будет иметь негативно влиять на производителей СПГ. Кроме того, Трампу предстоит найти тонкий баланс между увеличением поставок в Европу и контролем своей позиции в отношении России. В растущем спросе в ЕС он видит возможность сократить влияние Москвы. Но завершение войны в Украине может потребовать ослабления санкций.

Больше энергии из-за бума ИИ и электромобилей

Мировой спрос на электроэнергию вступает в период ускоренного роста в связи с усилиями по декарбонизации (сопровождается закрытием так называемой "грязной генерации"), увеличением числа электрокаров и стремительным расширением центров обработки данных для искусственного интеллекта.

К концу десятилетия спрос только со стороны дата-центров вырастет более чем в два раза и достигнет 860 ТВт*ч. В связи с этим технологические компании станут одними из крупнейших игроков на рынках электроэнергии.

Чтобы удовлетворить потребности, некоторые из них уже обращаются к дополнительным источникам. Ожидается, что в 2025 году рост солнечных и ветряных мощностей достигнет нового рекорда, что позволит получить около 1 000 ТВт*ч, которые удовлетворят часть спроса. Также интерес проявляется к новым технологиям малых модульных реакторов SMR.

Подробнее о технологии читайте в материале "АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине".

Расцвет "зеленой" энергетики

По итогам саммита COP29 в Азербайджане было выдвинуто множество амбициозных климатических планов, включая обязательства Индонезии, Мексики и Евросоюзу по net-zerо (сокращение выбросов благодаря переходу на возобновляемые источники) и постепенному отказу от угля.

Однако 2025 год может стать еще одной проверкой реальности для "зеленой" энергетики. Растущий спрос может вызвать перемены в пользу ископаемых источников энергии, а финансирование "зеленых" проектов будет неопределенным.

Вероятно, рынки аккумуляторов и солнечных фотоэлектрических батарей останутся в состоянии избыточного предложения. Мировая солнечная энергетика в этом году вырастет примерно на 600 ТВт*ч и впервые сравняется с годовым ростом первичной энергии нефти.

Решающий глобальный разговор о климате

В феврале страны должны представить свои "национально определяемые вклады", в которых будут изложены действия в области климата до 2035 года, направленные ограничение выбросов. Насколько эти планы могут воплотиться в жизнь, определит конференция COP30 в Бразилии в ноябре 2025 года.

Хотя на предыдущей конференции было объявлено о финансировании климатических программ на 300 млрд долларов в год (до 2035 года), данная цифра далека от целевой в 1,3 трлн. А еще ключевое значение будут иметь новые правила торговли квоты на выбросы СО2.

Проверка на жизнеспособность для чистого водорода

Из-за роста числа отмененных проектов водородный сектор ожидает спад. Прогресс отдельных проектов будут поддерживать в Европе и Японии, но остальные регионы по-прежнему будут сталкиваться с проблемами.

С учетом возвращения Трампа в Белый дом и предстоящих выборов немецкий парламент этот год должен внести больше ясности в вопрос политической поддержки "зеленого" водорода. Поскольку именно США и Германия являются основными рынками для этого ресурса.

Подробнее о технологии читайте в материале "Энергия из воды. Что такое "зеленый" водород и как его хотят производить в Украине".