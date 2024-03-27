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Від Мюнхена до Штутгарта. Де та коли збірна України на Євро-2024 буде грати

Фото: "Синьо-жовті" вчветверте гратимуть на європейській першості (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України отримала календар матчів групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчем проти "триколірних" збірна України й стартуватиме на Євро-2024. На "Альянц Арені" в Мюнхені українці зустрінуться з румунською командою 17 червня. У другому турі групового етапу суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина. Поєдинок відбудеться в Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" 21 червня.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи – збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія – Україна, 17 червня, 16:00
  • Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00
  • Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначилися в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.

До слова, напередодні збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

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