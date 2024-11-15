Є певні правила. Що потрібно враховувати під час ремонту взуття

Завдяки якісному ремонту взуття можна продовжити термін експлуатації улюбленої пари, заощадивши кошти.Майстри з ремонту взуття під час прийому замовлення оцінюють стан виробу, визначаючи ступінь його зносу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Ремонт взуття - послуга, яка завжди залишається актуальною. Це дозволяє зрозуміти, які роботи потрібно виконати для відновлення функціональності та зовнішнього вигляду взуття.
Незначний знос (20–30%)
Середній знос (40–60%)
Значний знос (80%)
Згідно з "Правилами побутового обслуговування населення" (постанова КМУ №614 від 16 червня 2023 року), до ремонту приймається лише чисте взуття. Це обов’язкова умова, яка дозволяє майстрам якісно оцінити стан виробу та виконати всі необхідні роботи.
Раніше РБК-Україна розповідало, що готуючи зимове взуття до зберігання, люди нерідко припускаються багато помилок. Найкращим місцем вважається шафа. Перед тим, як покласти на зберігання, чоботи чи черевики очищають від бруду та пилу, а шнурки перуть. Так взуття зберігає свій зовнішній вигляд довше.