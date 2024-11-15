Є певні правила. Що потрібно враховувати під час ремонту взуття

Ремонт взуття - послуга, яка завжди залишається актуальною. Це дозволяє зрозуміти, які роботи потрібно виконати для відновлення функціональності та зовнішнього вигляду взуття.

Основні категорії зносу взуття

Незначний знос (20–30%)

Пошкодження набойок.

Часткове відставання підборів або підошви.

Незначні зношення підошви в носковій частині або блискавки.

Руйнування ниткових швів.

Середній знос (40–60%)

40% : Зношення підборів або підкладки у п'ятковій частині, часткове відставання деталей.

: Зношення підборів або підкладки у п'ятковій частині, часткове відставання деталей. 50% : Пошкодження обтяжки підборів, переломи геленки, необхідність заміни підборів.

: Пошкодження обтяжки підборів, переломи геленки, необхідність заміни підборів. 60%: Деформація взуття, значні розриви верху, сильний знос підошов і підборів.

Значний знос (80%)

Потребує перетяжки взуття із заміною деталей низу та верху.

Зношення союзок, задинок, значні пошкодження верху.

Правила прийому взуття в ремонт

Згідно з "Правилами побутового обслуговування населення" (постанова КМУ №614 від 16 червня 2023 року), до ремонту приймається лише чисте взуття. Це обов’язкова умова, яка дозволяє майстрам якісно оцінити стан виробу та виконати всі необхідні роботи.