Есть опеределенные правила. Что нужно учитывать при ремонте обуви

Ранее РБК-Украина рассказывало, что готовя зимнюю обувь к хранению, люди нередко допускают много ошибок. Лучшим местом считается шкаф. Перед тем как положить на хранение, сапоги или ботинки очищают от грязи и пыли, а шнурки стирают. Так обувь сохраняет свой внешний вид дольше.