Від Курахового до Соледара. Росія атакувала Донецьку область, є жертви та поранені

"У Бахмуті одна людина дістала поранення, пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки. У Соледарі теж поранено 1 людину", - розповів він.

Як пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, за добу 1 жовтня в Донецькій області загинули 3 особи, 9 отримали поранення.

За даними Національної поліції України, окупанти десять разів атакували Авдіївку та чотири - Бахмут.

"Внаслідок потрапляння ворожих снарядів пошкоджено медичний заклад та шість багатоквартирних будинків. Є травмовані та загиблі цивільні мешканці", - розповіли подробиці удару по Авдіївці правоохоронці.

Обстрілів зазнали і міста - Курахове, Часів Яр, Соледар, смт Південне, Північне, Щербинівка, Курахівка, села Орлівка, Времівка, Шахтарське, Тоненьке, Карлівка, Парасковіївка, Новий Комар, Єлизаветівка, Опитне.

Знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів - 22 житлових будинки, лікарня, господарчі споруди, залізнична станція.