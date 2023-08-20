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Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ

Фото: Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Неповнолітні мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Зокрема йдеться про онкологічні та інші рідкісні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

З повним переліком хвороб й станів можна ознайомитись за посиланням

Як й де отримати ліки безоплатно? 

Для цього потрібно звернутись до лікаря, після чого пройти обстеження й отримати призначення на той чи інший препарат.

Завдяки призначенню, ви матимете право отримати необхідні дитині ліки безоплатно у вашій лікарні або в будь-якій іншій, куди їх доставили Медзакупівлі. 

Фото: Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ (facebook.com/moz.ukr)

Що робити у разі відсутності ліків у лікарні? 

"Ви можете звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами. Ця процедура відбувається напряму між структурними підрозділами охорони здоров’я. Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області", - пише МОЗ. 

Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Після перерозподілу, ліки з одного медичного закладу йдуть в інший. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лікар Євген Комаровський розвіяв міфи про ліки для дітей та пояснив, яких помилок батькам робити не варто.

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Мінстерство охорони здоров'я України