Від кібербезпеки до креативу: 10 головних інсайтів з конференції IAB Connect 2025

10 найважливіших інсайтів, які визначатимуть digital-порядок денний у 2025 році:

1. Кібербезпека стає критичною для брендів

У 2025 році виграють ті, хто не лише креативний, а й захищений. Основні ризики — дипфейки, злом акаунтів, атаки через підрядників і витоки даних. Захистити себе допоможе комплексна система з п’яти етапів: аудит цифрових комунікацій, обмеження доступів, навчання команди, безпечна комунікація та план реагування на кібератаки.

2. Retail media виходить на новий рівень

Цей сегмент уже займає до 20% рекламного ринку. Магазини перетворюються на "фізичне телебачення", а офлайн стає частиною digital-екосистеми.

3. Момент планування покупки - точка максимального впливу

Три фактори:

Digital first : 65% українців дізнаються про знижки онлайн - флаєри відходять у минуле.

: 65% українців дізнаються про знижки онлайн - флаєри відходять у минуле. Мобільна звичка : 38% користуються додатками для пошуку акцій.

: 38% користуються додатками для пошуку акцій. Золота секунда: 92% споживачів переглядають пропозиції безпосередньо перед покупкою - це ідеальний момент для впливу.

4. OTT-платформи змінюють правила гри

Цифрове телебачення вже обганяє традиційне. Власні канали платформ (35–55%) майже зрівнялися з комерційним ТБ. Понад 75% глядачів мають підписку на стримінг - медіастратегії доведеться повністю переглянути.

5. Старі HR-моделі не працюють - маємо справу не з втомою, а з національною травмою

Сучасний ринок праці вимагає нових рішень, бо класичні підходи до управління персоналом більше не дають результату. Ми стикаємось із трьома критичними викликами:

Прихована епідемія психічного здоров’я : понад третина працівників у креативних індустріях страждає не просто від професійного вигорання, а вже має ознаки клінічної депресії. Це не просто цифри - це сигнал про необхідність дій.

: понад третина працівників у креативних індустріях страждає не просто від професійного вигорання, а вже має ознаки клінічної депресії. Це не просто цифри - це сигнал про необхідність дій. Кадровий парадокс : попри дефіцит кваліфікованих спеціалістів, лише 11% вакансій відкриті для ветеранів — надпотужного резерву вмотивованих людей. Бізнес поки не готовий інтегрувати їх у команди, хоча саме вони можуть стати новим фундаментом ринку праці.

: попри дефіцит кваліфікованих спеціалістів, лише 11% вакансій відкриті для ветеранів — надпотужного резерву вмотивованих людей. Бізнес поки не готовий інтегрувати їх у команди, хоча саме вони можуть стати новим фундаментом ринку праці. Зміна логіки ефективності: продуктивність працівника визначається не тривалістю робочого дня, а якістю підтримки та персоналізованим підходом до кожного.

6. Соціальна місія бренду - це водночас цінність і захист

Бренди, які щиро інтегрують соціальну складову у свою діяльність, не лише посилюють лояльність аудиторії, а й знижують власні репутаційні та бізнес-ризики.

7. Ідеї сильніші за обмеження

У кризові часи бренди можуть стати підтримкою одне для одного. Коли замість питання: "Що ми можемо зробити самі?" ставиться "Що ми можемо створити разом?" - народжуються справжні історії. Креатив і партнерство набувають нового сенсу, стаючи інструментами адаптації до нової реальності.

8. Вертикальні формати — новий стандарт ефективності

З огляду на домінування Reels, TikTok і Shorts, вертикальні відеоформати стали ключовими для досягнення результату. Гейміфікація рекламного контенту дозволяє перетворити звичайну взаємодію в захопливу гру, поглиблюючи інтеграцію користувача з брендом.

9. Соціальна реклама, яка лікує

Українська реклама все частіше говорить про те, про що мовчить суспільство. Проєкт "POGLYAD" — не просто кампанія, а культурна ініціатива про вибір залишатися, будувати життя в Україні, знаходити себе після війни. Він розкриває важливу соціальну тріщину між тими, хто воював, і тими, хто чекав.

Реклама, що торкається глибоких травм, формує новий рівень довіри до бренду — вона не просто продає, а допомагає жити далі.

10. Освітній маркетинг для нових ніш

У нових або зарегульованих галузях (наприклад, CBD-продукти в Україні) ефективно працює поєднання контенту з освітньою місією: залучення експертів (лікарів, науковців), інфлюенсерів і розповіді через досвід споживача — те, що змінює сприйняття категорії.