От кибербезопасности до креатива: 10 главных инсайтов с конференции IAB Connect 2025

В рамках фестиваля IAB Mixx Awards состоялась масштабная конференция IAB Connect 2025, которая собрала ведущих экспертов цифровой индустрии. Более 50 спикеров представили самые свежие тренды, прикладные кейсы и прогнозы развития отрасли.
Об этом пишет РБК-Украина по итогам пресс-конференции.
10 важнейших инсайтов, которые будут определять digital-повестку дня в 2025 году:
1. Кибербезопасность становится критической для брендов
В 2025 году выиграют те, кто не только креативен, но и защищен. Основные риски - дипфейки, взлом аккаунтов, атаки через подрядчиков и утечки данных. Защитить себя поможет комплексная система из пяти этапов: аудит цифровых коммуникаций, ограничение доступов, обучение команды, безопасная коммуникация и план реагирования на кибератаки.
2. Retail media выходит на новый уровень
Этот сегмент уже занимает до 20% рекламного рынка. Магазины превращаются в "физическое телевидение", а офлайн становится частью digital-экосистемы.
3. Момент планирования покупки - точка максимального влияния
Три фактора:
4. OTT-платформы меняют правила игры
Цифровое телевидение уже обгоняет традиционное. Собственные каналы платформ (35-55%) почти сравнялись с коммерческим ТВ. Более 75% зрителей имеют подписку на стриминг - медиастратегии придется полностью пересмотреть.
5. Старые HR-модели не работают - имеем дело не с усталостью, а с национальной травмой
Современный рынок труда требует новых решений, потому что классические подходы к управлению персоналом больше не дают результата. Мы сталкиваемся с тремя критическими вызовами:
6. Социальная миссия бренда - это одновременно ценность и защита
Бренды, которые искренне интегрируют социальную составляющую в свою деятельность, не только усиливают лояльность аудитории, но и снижают собственные репутационные и бизнес-риски.
7. Идеи сильнее ограничений
В кризисные времена бренды могут стать поддержкой друг для друга. Когда вместо вопроса: "Что мы можем сделать сами?" ставится "Что мы можем создать вместе?" - рождаются настоящие истории. Креатив и партнерство приобретают новый смысл, становясь инструментами адаптации к новой реальности.
8. Вертикальные форматы - новый стандарт эффективности
Учитывая доминирование Reels, TikTok и Shorts, вертикальные видеоформаты стали ключевыми для достижения результата. Геймификация рекламного контента позволяет превратить обычное взаимодействие в увлекательную игру, углубляя интеграцию пользователя с брендом.
9. Социальная реклама, которая лечит
Украинская реклама все чаще говорит о том, о чем молчит общество. Проект "POGLYAD " - не просто кампания, а культурная инициатива о выборе оставаться, строить жизнь в Украине, находить себя после войны. Он раскрывает важную социальную трещину между теми, кто воевал, и теми, кто ждал.
Реклама, затрагивающая глубокие травмы, формирует новый уровень доверия к бренду - она не просто продает, а помогает жить дальше.
10. Образовательный маркетинг для новых ниш
В новых или зарегулированных отраслях (например, CBD-продукты в Украине) эффективно работает сочетание контента с образовательной миссией: привлечение экспертов (врачей, ученых), инфлюенсеров и рассказы через опыт потребителя - то, что меняет восприятие категории.
Конференция продемонстрировала: украинский digital уверенно отвечает на вызовы времени.
IAB Ukraine в сотрудничестве с ведущими агентствами представили Digital Media Market Overview (DMMO) - глубокую аналитику цифрового рынка Украины, Европы и мира, тренды, инвестиционные направления и изменение поведения аудитории.
Главная мысль события: в 2025 году побеждают те, кто сочетает технологии с человеческими смыслами, создавая настоящую ценность в нестабильном digital-мире.
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