От кибербезопасности до креатива: 10 главных инсайтов с конференции IAB Connect 2025

10 важнейших инсайтов, которые будут определять digital-повестку дня в 2025 году:

1. Кибербезопасность становится критической для брендов

В 2025 году выиграют те, кто не только креативен, но и защищен. Основные риски - дипфейки, взлом аккаунтов, атаки через подрядчиков и утечки данных. Защитить себя поможет комплексная система из пяти этапов: аудит цифровых коммуникаций, ограничение доступов, обучение команды, безопасная коммуникация и план реагирования на кибератаки.

2. Retail media выходит на новый уровень

Этот сегмент уже занимает до 20% рекламного рынка. Магазины превращаются в "физическое телевидение", а офлайн становится частью digital-экосистемы.

3. Момент планирования покупки - точка максимального влияния

Три фактора:

Digital first : 65% украинцев узнают о скидках онлайн - флаеры уходят в прошлое.

: 65% украинцев узнают о скидках онлайн - флаеры уходят в прошлое. Мобильная привычка : 38% пользуются приложениями для поиска акций.

: 38% пользуются приложениями для поиска акций. Золотая секунда: 92% потребителей просматривают предложения непосредственно перед покупкой - это идеальный момент для воздействия.

4. OTT-платформы меняют правила игры

Цифровое телевидение уже обгоняет традиционное. Собственные каналы платформ (35-55%) почти сравнялись с коммерческим ТВ. Более 75% зрителей имеют подписку на стриминг - медиастратегии придется полностью пересмотреть.

5. Старые HR-модели не работают - имеем дело не с усталостью, а с национальной травмой

Современный рынок труда требует новых решений, потому что классические подходы к управлению персоналом больше не дают результата. Мы сталкиваемся с тремя критическими вызовами:

Скрытая эпидемия психического здоровья : более трети работников в креативных индустриях страдает не просто от профессионального выгорания, а уже имеет признаки клинической депрессии. Это не просто цифры - это сигнал о необходимости действий.

: более трети работников в креативных индустриях страдает не просто от профессионального выгорания, а уже имеет признаки клинической депрессии. Это не просто цифры - это сигнал о необходимости действий. Кадровый парадокс : несмотря на дефицит квалифицированных специалистов, только 11% вакансий открыты для ветеранов - сверхмощного резерва мотивированных людей. Бизнес пока не готов интегрировать их в команды, хотя именно они могут стать новым фундаментом рынка труда.

: несмотря на дефицит квалифицированных специалистов, только 11% вакансий открыты для ветеранов - сверхмощного резерва мотивированных людей. Бизнес пока не готов интегрировать их в команды, хотя именно они могут стать новым фундаментом рынка труда. Изменение логики эффективности: производительность работника определяется не продолжительностью рабочего дня, а качеством поддержки и персонализированным подходом к каждому.

6. Социальная миссия бренда - это одновременно ценность и защита

Бренды, которые искренне интегрируют социальную составляющую в свою деятельность, не только усиливают лояльность аудитории, но и снижают собственные репутационные и бизнес-риски.

7. Идеи сильнее ограничений

В кризисные времена бренды могут стать поддержкой друг для друга. Когда вместо вопроса: "Что мы можем сделать сами?" ставится "Что мы можем создать вместе?" - рождаются настоящие истории. Креатив и партнерство приобретают новый смысл, становясь инструментами адаптации к новой реальности.

8. Вертикальные форматы - новый стандарт эффективности

Учитывая доминирование Reels, TikTok и Shorts, вертикальные видеоформаты стали ключевыми для достижения результата. Геймификация рекламного контента позволяет превратить обычное взаимодействие в увлекательную игру, углубляя интеграцию пользователя с брендом.

9. Социальная реклама, которая лечит

Украинская реклама все чаще говорит о том, о чем молчит общество. Проект "POGLYAD " - не просто кампания, а культурная инициатива о выборе оставаться, строить жизнь в Украине, находить себя после войны. Он раскрывает важную социальную трещину между теми, кто воевал, и теми, кто ждал.

Реклама, затрагивающая глубокие травмы, формирует новый уровень доверия к бренду - она не просто продает, а помогает жить дальше.

10. Образовательный маркетинг для новых ниш

В новых или зарегулированных отраслях (например, CBD-продукты в Украине) эффективно работает сочетание контента с образовательной миссией: привлечение экспертов (врачей, ученых), инфлюенсеров и рассказы через опыт потребителя - то, что меняет восприятие категории.