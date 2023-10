Від гріха подалі. УЄФА переніс матч Ізраїлю проти ісламської збірної у відборі Євро-2024

Матч Косово – Ізраїль 15 жовтня не відбудеться. УЄФА переніс поєдинок на невизначений термін.

Футбольні функціонери через напад терористів руху ХАМАС на Ізраїль перенесли всі заплановані на найближчий час міжнародні матчі на Святій землі. Раніше УЄФА переніс домашній матч "синьо-білих" проти збірної Швейцарії. Попередня дата протистояння – 15 листопада.

Перенесення поєдинку проти збірної Косова спричинене кількома факторами. Зокрема, ізраїльські спортсмени зіткнулися з логістичними проблемами через обмеження авіарейсів із батьківщини. Окрім того, балканська країна має найвищий у всій Європі відсоток мусульман у структурі населення (майже 96%).

У кваліфікації до Євро-2024 збірна Ізраїлю змагається в групі I. Наразі "синьо-білі" набрали 11 пунктів і посідають третє місце в квінтеті команд. Попереду – збірні Румунії та Швейцарії, які набрали 12 і 14 очок відповідно.

The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed.



A new date for the fixture will be announced in due course.