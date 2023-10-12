ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від гріха подалі. УЄФА переніс матч Ізраїлю проти ісламської збірної у відборі Євро-2024

Пріштіна, Четвер 12 жовтня 2023 16:41
UA EN RU
Від гріха подалі. УЄФА переніс матч Ізраїлю проти ісламської збірної у відборі Євро-2024 Фото: УЄФА вимушено змінив календар змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій вимушено переніс обидва жовтневих поєдинок національної команди Ізраїлю в кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

Матч Косово – Ізраїль 15 жовтня не відбудеться. УЄФА переніс поєдинок на невизначений термін.

Футбольні функціонери через напад терористів руху ХАМАС на Ізраїль перенесли всі заплановані на найближчий час міжнародні матчі на Святій землі. Раніше УЄФА переніс домашній матч "синьо-білих" проти збірної Швейцарії. Попередня дата протистояння – 15 листопада.

Перенесення поєдинку проти збірної Косова спричинене кількома факторами. Зокрема, ізраїльські спортсмени зіткнулися з логістичними проблемами через обмеження авіарейсів із батьківщини. Окрім того, балканська країна має найвищий у всій Європі відсоток мусульман у структурі населення (майже 96%).

У кваліфікації до Євро-2024 збірна Ізраїлю змагається в групі I. Наразі "синьо-білі" набрали 11 пунктів і посідають третє місце в квінтеті команд. Попереду – збірні Румунії та Швейцарії, які набрали 12 і 14 очок відповідно.

До слова, раніше збірна України отримала домашній стадіон на матч проти Італії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну