Від готелів до устричних ферм: окупанти вигадали "стратегію розвитку" Приазов'я

Легітимізація окупації через бюрократію

Кремль затвердив Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року - документ, що виправдовує незаконне включення тимчасово окупованих територій України до правового, адміністративного й економічного простору РФ під виглядом "довгострокового розвитку".

Ця стратегія формально охоплює сім суб’єктів РФ, також АР Крим та райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У СЗР зазначають, що це черговий крок легітимізувати окупацію через бюрократичні й економічні механізми.

Відірвані від реальності показники

Як пише розвідка, документ декларує "екологічну трансформацію", розвиток інфраструктури, туризму, водного транспорту та рибного господарства, однак набір цілей до 2030 року має вигляд відірваного від реальності регіону, який перебуває в умовах війни, санкцій та деградації базової інфраструктури.

Серед заявлених показників - покращення комунальних послуг для 2,58 млн осіб, створення "комфортних умов проживання" для 750 тисяч мешканців та формування туристичного потоку на рівні 23,6 млн поїздок на рік.

Ці цифри не підкріплені ні джерелами фінансування, ні чіткими механізмами реалізації, а перелік екологічно небезпечних об’єктів, з яких планують ліквідувати 17 із 30, у документі навіть не конкретизовано.

Екзотичні ферми та популізм

План окупантів включає 79 заходів за 18 напрямами - від будівництва морського курорту "Приморськ" у Запорізькій області до розвитку осетрового господарства, устричних ферм і перероблення медуз.

Окремо задекларовані відновлення систем гідрометеорологічного та екологічного моніторингу, утилізація затонулих суден в Азовському морі та масштабні зміни водогосподарських схем Дону і Дніпра.

"Сукупно ці ініціативи є набором популістських проєктів без урахування правового статусу територій, реальних екологічних ризиків і технічних обмежень", - зазначають у службі.

Військова логістика під виглядом цивільної

Окупанти зробили особливий акцент на модернізації портової та транспортно-логістичної інфраструктури Азовського басейну, а також її інтеграції до загальноросійських вантажних коридорів.

"Попри цивільну риторику, ці заходи мають очевидне подвійне призначення і фактично спрямовані на посилення військово-логістичних спроможностей РФ у регіоні", - заявили в СЗР.