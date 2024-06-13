Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі

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Як Україна збиває фронтову авіацію

За статистикою Генштабу, з лютого 2022 року знищено 359 російських літаків. Найбільш масово авіація застосовувалася в перші місяці війни і логічно, що саме тоді зазнавала найбільших втрат.

Зокрема лише за перший тиждень РФ втратила 30 літаків. За березень - 114, за квітень - 49, за травень - 16. Орієнтовно з кінця весни 2022-го ворожі літаки все рідше залітали у небо, підконтрольне Україні. І до сьогодні працюють з окупованих районів та території Росії.

На фронті так званий "сушкопад" продовжується. Урожайним видався кінець лютого 2024-го, коли росіяни наступали відразу на декількох напрямках на сході, а літаки "падали" по кілька на день. Наприклад, 17 числа - два винищувачі Су-34 та один Су-35, а 29-го - три одиниці Су-34.

"З початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка втрат", - казав на початку березня президент Володимир Зеленський.

Навесні позитивну для України динаміку підхопили штурмовики Су-25. І лише з травня вдалося збити не менше семи "Грачів" у Донецькій області. Останній епізод стався 11 червня на Покровському напрямку.

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Ворожа авіація застосовується по всій лінії зіткнення, але з різною інтенсивністю. Наразі найгарячіші напрямки Покровський та Курахівський, де росіяни наступають за активної підтримки фронтових штурмовиків.

"Щодо конкретних відтинків фронту, де збивають Су-25, є просте пояснення. Ці літаки можна збивати з ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси, - ред.). І ми бачимо, як наші військові навчилися на них полювати, робити цілодобові засідки", - розповів РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Також по повітряних цілях працює ППО Сухопутних військ, у тому числі передані партнерами системи радянського зразка "Оса" та "Стріла". А також так звані гібриди FrankrenSAM, які оснащуються західними ракетами.

У випадку із Су-34 - носіями КАБів - складніше. Вони так близько не підлітають, а запускають кориговані бомби з відстані в десятки кілометрів.

"Відповідно ми їх не збиваємо, поки у нас не працює "блукаючий Patriot". Як тільки він запрацює, ми отримаємо більше ракет або отримаємо західні літаки, з'явиться більше шансів збивати і Су-34", - наголосив експерт.

Як Україна знищує літаки у російському тилу

По російських літаках Україна працює не лише на фронті. У січні над Азовським морем вперше в історії вдалося збити літак дальньої розвідки А-50. Нещодавно представниця армії США Розанна Клементе заявила, що тоді нібито вдарили із ЗРК Patriot. Українська сторона це не коментувала.

Прооте коментувала другий збитий А-50 у лютому і теж над Азовським морем. Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що "засідка" готувалася два тижні, а президент Зеленський натякав на українську зброю. Джерела РБК-Україна вказували на ЗРК С-200 радянських часів.

19 квітня у Ставропольському краї (РФ) впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося вразити за 300 км від українського кордону. За словами Буданова, відпрацював вже знайомий комплекс С-200. Раніше у грудні 2022 року дрони пошкодили Ту-22М3 на аеродромі "Дягілєво" (Рязанської області), а в серпні 2023-го - знищили один і пошкодили ще два на базі "Сольці" (Новгородська область).

Удари по тилових ворожих аеродромах наносяться регулярно. Наприклад, одна з травневих атак припала на базу "Кущівська" (Краснодарський край), де, за деякими даними, було знищено Су-27 та пошкоджено Су-34 та Су-30. Неспокійно окупантам у Криму, де в середині минулого місяця внаслідок ракетної атаки могли бути знищені два МіГ-31, Су-27 та МіГ-29 на базі в Бельбеку.

Фото: супутниковий знімок місця історичного удару по російських Су-57 (t.me_DIUkraine)

Днями історичних досягнень побільшало. В результаті операції ГУР безпілотники вразили "гордість" російської бойової авіації - два нові винищувачі Су-57. Причому на аеродромі "Ахтубінськ" (Астраханська область) майже за 600 км від України. За період повномасштабного вторгнення такий літак застосовувався лічені рази.

"Його бачили, коли він запускав керовані авіаційні ракети. Однак про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінію зіткнення казати не доводилося", - зазначив спікер Повітряних сил Ілля Євлаш.

Розробка Су-57 коштувала росіянам 10 млрд доларів, а вартість виробництва одного перевищує 200 млн. Згідно з відкритими даними, загалом таких літаків до 15, включаючи прототипи, тому втрата двох одиниць, м'яко кажучи, розлютила Кремль.

"Путін дійсно біситься, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати", - казав представник ГУР Андрій Юсов.

Знищення літаків у повітрі та на аеродромах укладається у стратегію досягнення переваги в небі. По-перше, знижується кількість ворожої бойової авіації. А по-друге, досягається, на перший погляд, неочевидна, але не менш важлива мета, пов'язана з навантаженням та виснаженням. Наприклад, у вівторок над Північною Осетією розбився Су-34 і Олександр Мусієнко називає це прямими наслідками дій України.

"Тому що ми змусили російських пілотів літати на різні аеродроми. У тому числі на ті, куди вони раніше не літали. Росія витискає все зі своєї авіації, а це веде до катастроф і втрати досвідчених пілотів. Збільшилося навантаження на техніку, яка не справляється і стаються позаштатні ситуації", - пояснив він.

Фактор ППО. Скільки та яких потрібно наземних систем

На сьогодні Україна має лише чверть засобів протиповітряної оборони, необхідних для утримання лінії фронту. На конференції з відновлення у Берліні президент Зеленський заявив, що перевага в небі залишається найбільшою російською стратегічною перевагою.

"Тільки керованих авіабомб (запускає Росія, - ред.) - щодня до сотні... Це божевільний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони... ППО - це відповідь", - зазначив він.

Щоб захистити основні міські агломерації, потрібно щонайменше 7 систем типу Patriot. Західні союзники, мабуть, нарешті почули сигнал.

Зокрема, очікується третя батарея від Німеччини, друга від Сполучених Штатів ще одну зберуть за ініціативою Нідерландів. Можливо, ще одну систему передасть Румунія, якщо це "не призведе до послаблення" власної ППО. Також щодо планів поставити додатковий ЗРК SAMP/T оголосила Італія.

Важливо й те, що Україна зможе збивати російську авіацію над територією РФ. Не проти навіть Німеччина. Як заявив німецький генерал Крістіан Фрейдінг, не виключено, що Patriot, наприклад, розмістять у районі Харкова, щоб відігнати носії ракет і коригованих авіабомб.

Фото: Володимир Зеленський та Борис Пісторіус на фоні Patriot, який Німеччина передасть Україні (president.gov.ua)

Експерт Мусієнко у розмові з РБК-Україна уточнює, що перевага у росіян лише у небі над окупованими територіями.

"Щоб позбавити їх переваги, вистачить 7 ЗРК Patriot. Це дозволить задіяти частину таким чином, щоб вони підходили ближче до переднього краю та збивали носії КАБів. На першому етапі вистачить, але далі треба посилювати авіацією", - пояснив він.

Скільки потрібно літаків, щоб позбавити РФ переваги у повітрі

Літаки потрібні у великій кількості. За словами президента Володимира Зеленського, не менше 120-130 на додаток до тих, які вже є.

"Вони можуть бути різними, але максимально сучасними... Має бути флот зі зрозумілою кількістю літаків. Чому 120-130? Щоб захищати небо проти 300 літаків. Саме таку кількість використовує Росія проти України", - казав він в інтерв'ю AFP.

Поки лише чотири країни підтвердили готовність передати винищувачі F-16. Нідерланди дають 24 одиниці напряму та 18 до навчального центру в Румунії для підготовки українських пілотів. Бельгія - 30, Данія - 19, Норвегія - 12. Скільки Україна отримає влітку і до кінця року, невідомо. Поставки можуть розтягнутися на кілька років, тому українців застерігають від завищених очікувань.

"Перші F-16 не зіграють ключову роль. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням. Не зіграють, тому що їхня кількість буде недостатня", - казав Зеленський.

Окрім того, кілька літаків залишаться на базах за кордоном. За словами начальника авіації командування Повітряних сил Сергія Голубцова, це необхідно для резерву, щоб була можливість підмінити несправний борт або той, що піде на технічне обслуговування. Таке підстрахування дозволить зберегти більше F-16, оскільки українські аеродроми стануть пріоритетною ціллю.

"На першому етапі F-16 потрібні, щоб відігнати ворожу авіацію та завдавати ударів по наземних об'єктах. Думаю, скоро ми зможемо мати до 10 літаків і, можливо, до 14 до кінця року", - прогнозує Мусієнко.

На повну потенціал F-16 розкриється з бортами далекої розвідки Saab 340 AEW (ACS 890). Шведські партнери пообіцяли передати дві одиниці. Що теж стане історичним моментом, бо за роки незалежності Україна не мала власних "аваксів".

Деякі завдання з завдання ударів та полювання на крилаті ракети можуть взяти на себе французькі винищувачі Mirage 2000-5. Підготовка пілотів має розпочатися найближчими днями, за даними газети La Tribune, Париж може передати від 6 до 12 "міражів". Але Мусієнко сумнівається, що це станеться раніше початку 2025 року.

Щодо 120-130 літаків, він згоден, що в комплексі з достатньою кількістю наземної ППО цього вистачить, щоб рухатися до реальної перемоги над Росією у повітрі.

"Президент озвучив цифру. Якщо все буде нормально, стільки ми можемо отримати у 2026-2027 роках, не раніше. Але це гарантія повної переваги у небі, у небі над усією Україною - однозначно", – підсумував експерт.

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генштабу, заяви президента Володимира Зеленського, спікера Повітряних сил Іллі Євлаша та представника ГУР Андрія Юсова, інтерв'ю начальника авіації командування Повітряних сил Сергія Голубцова для "Радіо Свобода", коментарі керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.