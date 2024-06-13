От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе

Содержание

Как Украина сбивает фронтовую авиацию

По статистике Генштаба, с февраля 2022 года уничтожено 359 российских самолетов. Наиболее массово авиация применялась в первые месяцы войны и логично, что именно тогда несла самые большие потери.

В частности, только за первую неделю РФ потеряла 30 самолетов. За март - 114, за апрель - 49, за май - 16. Ориентировочно с конца весны 2022-го вражеские самолеты все реже залетали в небо, подконтрольное Украине. И по сегодня работают из оккупированных районов и территории России.

На фронте так называемый "сушкопад" продолжается. Урожайным выдался конец февраля 2024-го, когда россияне наступали сразу по нескольким направлениям на востоке, а самолеты "падали" по несколько за день. Например, 17 числа - два истребителя Су-34 и один Су-35, а 29-го - три единицы Су-34.

"С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика потерь", - говорил в начале марта президент Владимир Зеленский.

Весной позитивную для Украины динамику "подхватили" штурмовики Су-25. И только с мая удалось сбить не менее семи "Грачей" в Донецкой области. Крайний эпизод произошел 11 июня на Покровском направлении.

Внимание. На видео нецензурная лексика.

Вражеская авиация применяется по всей линии столкновения, но с разной интенсивностью. Сейчас самые горячие направления Покровское и Кураховское, где россияне наступают при активной поддержке фронтовых штурмовиков.

"Что касается конкретных отрезков фронта, где сбивают Су-25, есть простое объяснение. Эти самолеты можно сбивать с ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы, - ред.). И мы видим, как наши военные научились на них охотиться, делать круглосуточные засады", - рассказал РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Также по воздушным целям работает ПВО Сухопутных войск, в том числе переданные партнерами системы советского образца "Оса" и "Стрела". А также так называемые гибриды FrankrenSAM, которые оснащаются западными ракетами.

В случае с Су-34 - носителями КАБов - сложнее. Они так близко не подлетают, а запускают корректируемые бомбы с расстояния в десятки километров.

"Соответственно мы их не сбиваем, пока у нас не работает "блуждающий Patriot". Как только он заработает, мы получим больше ракет или получим западные самолеты, появится больше шансов сбивать и Су-34", - подчеркнул эксперт.

Как Украина уничтожает самолеты в российском тылу

По российским самолетам Украина работает не только на фронте. В январе над Азовским морем впервые в истории удалось сбить самолет дальней разведки А-50. Недавно представительница армии США Розанна Клементе заявила, что по нему якобы били из ЗРК Patriot. Украинская сторона это не комментировала.

Но комментировала второй сбитый А-50 в феврале и тоже над Азовским морем. Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что "засада" готовилась две недели, а президент Зеленский намекал на украинское оружие. Источники РБК-Украина указывали на ЗРК С-200 советских времен.

19 апреля в Ставропольском крае (РФ) упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет удалось поразить в 300 км от украинской границы. По словам Буданова, по нему отработал уже знакомый комплекс С-200. Ранее в декабре 2022 года дроны повредили Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево" (Рязанской области), а в августе 2023-го - уничтожили один и повредили еще два на базе "Сольцы" (Новгородская область).

Удары по тыловым вражеским аэродромам наносятся регулярно. Например, одна из майских атак пришлась на базу "Кущевская" (Краснодарский край), где, по некоторым данным, был уничтожен Су-27 и повреждены Су-34 и Су-30. Неспокойно оккупантам в Крыму, где в середине прошлого месяца в результате ракетной атаки могли быть уничтожены два МиГ-31, Су-27 и МиГ-29 на базе в Бельбеке.

Фото: спутниковый снимок места исторического удара по российским Су-57 (t.me_DIUkraine)

На днях исторических достижений стало еще больше. В результате операции ГУР беспилотники поразили "гордость" российской боевой авиации - два новейших истребителя Су-57. Причем на аэродроме "Ахтубинск" (Астраханская область) почти в 600 км от Украины. За весь период полномасштабного вторжения такой самолет применялся считанные разы.

"Его видели, когда он запускал управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии столкновения говорить не приходилось", - отметил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

Разработка Су-57 обошлась россиянам в 10 млрд долларов, а стоимость производства одного превышает 200 млн. Согласно открытым данным, всего таких самолетов до 15, включая прототипы, поэтому потеря двух единиц, мягко говоря, разозлила Кремль.

"Путин, действительно, бесится, и реакция в Кремле очень горячая и ощутимая. Потому что Су-57 они старались тщательно прятать и оберегать", - говорил представитель ГУР Андрей Юсов.

Уничтожение самолетов в воздухе и на аэродромах укладывается в стратегию достижения преимущества в небе. Во-первых, снижается количество вражеской боевой авиации. А во-вторых, достигается, на первый взгляд неочевидная, но не менее важная цель, связанная с нагрузкой и истощением. Например, во вторник над Северной Осетией разбился Су-34, и Александр Мусиенко называет это прямыми последствиями действий Украины.

"Потому что мы заставили российских пилотов летать на разные аэродромы. В том числе на те, куда они раньше не летали. Россия выжимает все из своей авиации, а это ведет к катастрофам и потере опытных пилотов. Возросла нагрузка на технику, которая не справляется и происходят нештатные ситуации", - объяснил он.

Фактор ПВО. Сколько и каких нужно наземных систем

На сегодня у Украины всего четверть средств противовоздушной обороны, необходимых для удержания линии фронта. На конференции по восстановлению в Берлине президент Зеленский заявил, что преимущество в небе остается самым большим российским стратегическим преимуществом.

"Только управляемых авиабомб (запускает Россия, - ред.) - ежедневно до сотни... Это безумное давление. Плюс ракеты, плюс ударные дроны… ПВО - это ответ", - отметил он.

Чтобы защитить основные городские агломерации, нужно по меньшей мере 7 систем типа Patriot. Западные союзники, похоже, наконец услышали сигнал.

В частности, ожидается третья батарея от Германии, вторая от Соединенных Штатов, еще одну соберут по инициативе Нидерландов. Возможно, еще одну систему передаст Румыния, если это "не приведет к ослаблению" ее собственной ПВО. Также о планах поставить дополнительный ЗРК SAMP/T объявила Италия.

Важно и то, что Украина сможет сбивать российскую авиацию над территорией РФ. Не против даже Германия. Как заявил немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, не исключено, что Patriot, например, разместят в районе Харькова, чтобы отогнать носители ракет и корректируемых авиабомб.

Фото: Владимир Зеленский и Борис Писториус на фоне Patriot, который Германия передаст Украине (president.gov.ua)

Эксперт Мусиенко в беседе с РБК-Украина уточняет, что преимущество у россиян только в небе над оккупированными территориями.

"Чтобы лишить их преимущества, хватит 7 ЗРК Patriot. Это позволит задействовать часть таким образом, чтобы они подходили ближе к переднему краю и сбивали носители КАБов. На первом этапе хватит, но дальше нужно усиливать авиацией", - объяснил он.

Сколько нужно самолетов, чтобы лишить РФ превосходства в воздухе

Самолеты нужны в большом количестве. По словам президента Владимира Зеленского, не менее 120-130 вдобавок к тем, которые уже есть.

"Они могут быть разными, но максимально современными... Должен быть флот с понятным количеством самолетов. Почему 120-130? Чтобы защищать небо против 300 самолетов. Именно такое количество использует Россия против Украины", - говорил он в интервью AFP.

Пока лишь четыре страны подтвердили готовность передать истребители F-16. Нидерланды дают 24 единиц напрямую и 18 в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов. Бельгия - 30, Дания - 19, Норвегия - 12. Сколько Украина получит летом и до конца года, неизвестно. Поставки могут растянуться на несколько лет, поэтому украинцев предостерегают от завышенных ожиданий.

"Первые F-16 не сыграют ключевой роли. Нам нужно ко всему относиться справедливо и с пониманием. Не сыграют, потому что их количество будет недостаточно", - говорил Зеленский.

Кроме того, несколько самолетов останутся на базах за границей. По словам начальника авиации командования Воздушных сил Сергея Голубцова, это нужно для резерва, чтобы была возможность подменить неисправный борт или тот, который уйдет на техническое обслуживание. Такая подстраховка позволит сохранить больше F-16, поскольку украинские аэродромы станут приоритетной целью.

"На первом этапе F-16 нужны, чтобы отогнать вражескую авиацию и наносить удары по наземным объектам. Думаю, скоро мы сможем иметь до 10 самолетов и, возможно, до 14 к концу года", - прогнозирует Мусиенко.

На полную потенциал F-16 раскроется с бортами дальней разведки Saab 340 AEW (ACS 890). Шведские партнеры пообещали передать две единицы. Что тоже станет историческим моментом, так как за годы независимости у Украины не было своих "аваксов".

Некоторые задачи по нанесению ударов и охоте на крылатые ракеты могут взять на себя французские истребители Mirage 2000-5. Подготовка пилотов должна начаться в ближайшие дни, по данным газеты La Tribune, Париж может передать от 6 до 12 "миражей". Но Мусиенко сомневается, что случится это раньше начала 2025 года.

Что касается 120-130 самолетов, он согласен, что в комплексе с достаточным количеством наземной ПВО этого хватит, чтобы двигаться к реальной победе над Россией в воздухе.

"Президент озвучил цифру. Если все будет нормально, столько мы можем получить в 2026-2027 годах, не раньше. Но это гарантия полного преимущества в небе, в небе над всей Украиной - однозначно", - подытожил эксперт.

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба, заявления президента Владимира Зеленского, спикера Воздушных сил Ильи Евлаша и представителя ГУР Андрея Юсова, интервью начальника авиации командования Воздушных сил Сергея Голубцова для "Радио Свобода", комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.