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Від економіки до освіти: Шмигаль повідомив про матрицю реформ у всіх сферах

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освіти.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу уряду.

"Із допомогою наших партнерів ми готуємо матрицю реформ - вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна. Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР: Тиждень Євразії 2023.

За словами прем’єр-міністра, Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується.

"Дуже важливу роль відіграватимуть антикорупційні ініціативи. Наша увага зосереджена не лише на тому, щоб посадити корупціонерів у в’язницю, але, перш за все, на створенні системи, у якій немає можливості для корупції. Це стане можливим завдяки цифровізації державних послуг, дерегуляції бізнесу та зменшенню ролі держави в економіці", - сказав прем’єр.

Програма з МВФ

Нагадаємо, українська влада взяла на себе нові зобов’язання у рамках програми з МВФ. Оновлений меморандум з МВФ поповнився 12-ма новими "структурними маяками". Ці умови переважно стосуються антикорупційних заходів та контролю за раціональним використанням фінансів

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

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