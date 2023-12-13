От экономики до образования: Шмыгаль сообщил о матрице реформ во всех сферах

"С помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, которая включает ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023 года.

По словам премьер-министра, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработки со Всемирным банком и ОЭСР и план нарабатываемых сейчас реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility.

"Очень важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Наше внимание сосредоточено не только на том, чтобы посадить коррупционеров в тюрьму, но прежде всего на создании системы, в которой нет возможности для коррупции. Это станет возможным благодаря цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике", - сказал премьер.

Программа с МВФ

Напомним, украинские власти взяли на себя новые обязательства в рамках программы с МВФ. Обновленный меморандум с МВФ пополнился 12 новыми "структурными маяками". Эти условия в основном касаются антикоррупционных мер и контроля за рациональным использованием финансов.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги.